UP Kanpur Man dead body found in Room after 5 days Brother in same house had no idea 5-6 दिन तक कमरे में सड़ती रही छोटे भाई की लाश, एक ही घर में रहकर भी बड़े भाई को नहीं लगी भनक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Man dead body found in Room after 5 days Brother in same house had no idea

5-6 दिन तक कमरे में सड़ती रही छोटे भाई की लाश, एक ही घर में रहकर भी बड़े भाई को नहीं लगी भनक

कानपुर में एक घर में दो भाई रह रहे थे। फिर भी बड़े भाई को नहीं पता चला की उसके छोटे भाई की मौत हो गई। लाश 5 दिन तक सड़ती रही। बदबू आने पर किराएदार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। बहन ने कहा उसे भी भाई की मौत के बारे में सूचना नहीं दी गई।

Srishti Kunj संवादाता, कानपुरSat, 20 Sep 2025 06:04 AM
share Share
Follow Us on
5-6 दिन तक कमरे में सड़ती रही छोटे भाई की लाश, एक ही घर में रहकर भी बड़े भाई को नहीं लगी भनक

यूपी के कानपुर में दो मंजिला मकान में नीचे कमरे में रह रहे छोटे भाई की लाश पांच से छह दिन तक सड़ती रही और ऊपर रह रहे बड़े भाई को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं मौत के बाद भी बड़ा भाई उसे नशेबाज बताता रहा। हकीकत का पता तब चला जब कमरे बदबू आने लगी।

किराएदारों ने अनहोनी की आशंका में इसकी सूचना रायपुरवा पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाज तोड़ने के बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया। देवनगर के 49 वर्षीय किशन मोहन शुक्ला मजदूरी करते थे। मां शैव्या शुक्ला और पिता गणेश प्रसाद शुक्ला का कई साल पहले निधन हो चुका है।

ये भी पढ़ें:UP-बिहार बार्डर के रास्तों पर 48 घंटे में होगा ये काम, सिपाही से CO तक को टास्क

बताया जा रहा है कि अविवाहित होने के चलते किशन दो मंजिला मकान में नीचे के कमरे में अकेले रहते थे। जबकि बड़े भाई अच्युत शुक्ला और भतीजा सोनू ऊपर के पोरशन में रहते हैं। गुरुवार शाम किशन मोहन के कमरे से दुर्गंध आने पर नीचे रह रहे किराएदारों ने घटना की जानकारी बड़े भाई अच्युत व पुलिस को दी।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अंदर से बंद कमरे का तोड़ा तो किशन का शव फर्श पर पड़ा था। पूछताछ में सामने आया कि, किशन मानसिक मंदित था। रायपुरवा थाना प्रभारी ने बताया प्रथम दृष्टया पांच से छह दिन पुराना अधेड़ का शव प्रतीत हो रहा है। कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया।

भाई की मौत की बहन को जानकारी नहीं

बड़ी बहन ऊषा शुक्रवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। उनका आरोप है कि, उन्हें किशन मोहन की मौत की जानकारी तक नहीं दी गई। यहां तक कि पांच-छह दिनों तक किशन के नजर न आने के बावजूद भी बड़े भाई अच्युत और भतीजे सोनू ने उनकी सुध तक नहीं ली। ऊषा का आरोप है कि, यह मकान उनकी मां के नाम पर है। जिसे चोरी छिपे बेच दिया गया है।

Kanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |