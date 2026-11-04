शादीशुदा प्रेमिका के घर में पकड़े गए प्रेमी ने लगाई फांसी, महिला के देवर ने किया था कमरे में बंद

कानपुर में प्रेमिका के घर पकड़े गए प्रेमी ने दहशत में फांसी लगा ली। घाटमपुर के रवाईपुर में प्रेमिका के देवर ने प्रेमी को देख कमरे में बंद कर दिया था। युवक फतेहपुर से मिलने पहुंचा था। पुलिस ने प्रेमिका और देवर को गिरफ्तार कर लिया है।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक ने पकड़े जाने पर कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। प्रेमिका के देवर ने उसे देखने के बाद कमरे में बंद कर दिया था। परिजनों ने पहले चोर के घर में फांसी लगाने की सूचना दी लेकिन बाद में सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने प्रेमिका और उसके देवर को हिरासत में लिया है।

कानपुर के पटेल नगर निवासी सबइंस्पेक्टर की बेटी की शादी पांच साल पहले हुई थी। पति ललितपुर में एक विभाग में रेवन्यू इंस्पेक्टर है। दोनों के दो बच्चे हैं। एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया गया कि डेढ़ साल पहले महिला के फेसबुक के माध्यम से फतेहपुर जिले के मलवां थाना क्षेत्र के मोहनखेड़ा गांव निवासी सौरभ उर्फ शिवप्रताप (25) से प्रेम संबंध हो गए। वह जब मायके जाती थी, तो मुलाकात करते थे। इधर मंगलवार रात को सौरभ ने प्रेमिका से मिलने की जिद की और उसके बुलाने पर घर पहुंच गया और कई घंटे रुका।

घर की पहली मंजिल में रहने वाले महिला के देवर को कुछ आहट हुई तो वह नीचे आया और कमरे में मौजूद सौरभ को बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद उसने शोर मचाया और नाराजगी जताते हुए भाभी के परिजनों व भाई को मौके पर बुलाने को कहने लगा। इसी बीच कमरे में बंद सौरभ ने घबराकर फांसी लगा ली। कुछ देर बाद जब कमरा खोला गया तो उसका शव लटक रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि मामला अवैध संबंध का है। आरोपित महिला, उसके देवर को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

बेटे ने पहली बार पौन घंटे तक मुझसे बात की सौरभ की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी तो दोपहर करीब दो बजे पिता सूरजभान, सबसे छोटा भाई धीरेन्द्र थाने पहुंचे। पिता ने कहा कि सौरभ उन्नाव के एक जनप्रतिनिधि का चालक है। वहां कथा होने के कारण वह आठ दिन की छुट्टी पर गांव में था। पिता के मुताबिक जीवन में पहली बार सौरभ ने मंगलवार शाम को उनसे पौने घंटे तक बात की। इसके बाद शाम करीब छह बजे बाइक लेकर जाने लगा तो उन्होंने टोका। इस पर सौरभ ने कहा कि वह अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने जा रहा है और जल्दी आ जाएगा।

अगर प्रेमिका को भी सजा देते तो शव लेने भी नहीं आते सौरभ की मौत के बाद पिता सूरजभान बेहद नाराज थे। एसीपी व इंस्पेक्टर के सामने उन्होंने कहा कि बेटे ने नीचता का काम किया है। अगर उसकी प्रेमिका की भी मौत हो जाती या घर वाले उसे भी सजा देते तो वह बेटे का शव भी लेने न आते लेकिन उन्हें आशंका है कि बेटे की हत्या की गई है। पुलिस ने उन्हें घटनास्थल का वीडियो भी दिखाया और कहा कि सौरभ के शरीर पर किसी प्रकार की चोट का निशान नहीं है। इससे पूरी आशंका है कि उसने दहशत में आकर फांसी लगा ली। पिता, भाई धीरेन्द्र ने कहा कि हो सकता है कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया हो।

पुलिस को दी चोर के आत्महत्या करने की सूचना सौरभ के घर में पकड़े जाने के बाद देवर ने अपनी भाभी से विवाद किया और उसके चरित्र पर सवाल उठाए। देवर ने भाभी के मायके वालों और भाई को बुलाने को कहा। इसी दौरान सौरभ ने फांसी लगा ली। यह देख परिवार के लोगों ने खुद को बचाने के लिए एक कहानी बता डाली। कंट्रोल रूम में सूचना दी कि घर में चोर आया था, जिसे कमरे में बंद कर दिया था और उसने फांसी लगा ली है।