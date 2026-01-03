Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur man Commit Suicide after wife took loan of Lakhs of rupees from Neighbors and other companie
पत्नी की आदतों से हुआ लाखों रुपये का कर्जा, चुकाते-चुकाते परेशान पति ने दी जान

पत्नी की आदतों से हुआ लाखों रुपये का कर्जा, चुकाते-चुकाते परेशान पति ने दी जान

संक्षेप:

यूपी में कानपुर निवासी एक युवक ने पत्नी की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी ने कई जगह से उधार रकम ली और उधार चुकाते-चुकाते परेशान हुए कारोबारी ने अब मौत को गले लगा लिया।

Jan 03, 2026 06:22 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में कानपुर निवासी एक युवक ने पत्नी की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी ने कई जगह से उधार रकम ली और उधार चुकाते-चुकाते परेशान हुए कारोबारी ने अब मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि चकेरी कैंट में शुक्रवार दोपहर को टाइल्स कारीगर कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कैंट के मैकूपुरवा निवासी 45 वर्षीय बाबूराम निषाद टाइल्स लगाने का काम करते थे। उनकी पत्नी अनीता करीब तीन साल से अपने मायके चकेरी के घाऊखेड़ा में रह रही हैं। दंपति के कोई संतान नहीं थी। बाबूराम के भतीजे रवि निषाद ने बताया कि चाचा शुक्रवार को जब अपने काम पर नहीं पहुंचे तो वहां से घर पर फोन आया। इसके बाद वह लोग चाचा के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था।

ये भी पढ़ें:KGMU धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन, रेजिडेंट डॉक्टर पर 25 हजार का इनाम घोषि

अंदर जाकर देखा तो नीचे के कमरे में पंखे पर साड़ी के सहारे चाचा बाबूराम का शव लटक रहा था। रवि के अनुसार उनकी चाची अपने मायके में रहती थी, जहां पर चाचा का आना जाना रहता था। रवि ने बताया कि चाची ने कई संस्थाओं के अलावा मुहल्ले के लोगों से लाखों का कर्ज ले रखा था। इसे वह अपने होटल, रेस्टोरेंट व्यापार में नुकसान होने की बात कहती हैं।

भतीजे ने बताया कि चाची के यहां न रहने पर कर्ज देने वाले लोग चाचा से तगादा करते थे। इसे वह कमाकर भर भी रहे थे। लेकिन, लगातार बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। थाना प्रभारी अरविंद राय का ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच में प्रथम दृष्टया कर्ज से परेशान होकर आत्हत्या की बात सामने आई है। मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Kanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |