शक में कत्ल! बेरहमी से पत्नी को पीटा फिर गला दबाकर हत्या, छोड़ खुद भी लगाई फांसी

उन्नाव में ई-रिक्शा चोरी के मामले में जेल से बाहर आए युवक ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर छत से कूद गया। फंदा लगने से उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Jan 15, 2026 07:03 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, उन्नाव
उन्नाव में ई-रिक्शा चोरी के मामले में जेल से बाहर आए युवक ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर छत से कूद गया। फंदा लगने से उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों ने बताया कि मंगलवार पूरी रात दोनों लड़ते-झगड़ते रहे।

नौनिहालगंज मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय संजय छह महीने पहले ई-रिक्शा चोरी के मामले में कानपुर से जेल गया था। तीन महीने वह जेल में रहा। कुछ ही दिन पहले वह छूटा था। आसपास के लोगों ने बताया कि घर आने के बाद पत्नी वंदना के साथ उसका बर्ताव ठीक नहीं था। वह उसके चरित्र पर शक करता था। शराब के नशे में आएदिन दोनों में विवाद होता था। मंगलवार पूरी रात दोनों लड़ते-झगड़ते रहे।

बुधवार सुबह संजय ने गला घोंटकर वंदना को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने शोर मचाया और छत पर चढ़ गया। मोहल्ले के लोगों को आता देख उसने रस्सी दो मंजिला छत पर बांधी और अपने गले में फंदा डालकर नीचे कूद गया। गले में फंदा कसने से चीखें निकल गईं और कुछ देर तड़पने के बाद मौत हो गई। अंदर से बंद दरवाजा खोला गया तो वंदना का शव जमीन पर पड़ा था। इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

पयार पर कट रही थी सर्द रात, मौत पर थमा विवाद

अपराध, अविश्वास और शराब की लत ने एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। जिस घर में कभी पति-पत्नी के बीच साथ निभाने के वादे किए गए थे, वहीं एक रात रिश्तों का गला घोंट दिया गया। जेल से बाहर आए संजय की शंकालु सोच और हिंसक प्रवृत्ति ने पहले पत्नी की जान ली, फिर खुद उसे भी मौत के फंदे तक पहुंचा दिया। ई-रिक्शा चलाकर दिनभर की कमाई शाम होते-होते शराब में उड़ा देता था। घर में खाने को अनाज नहीं, ओढ़ने-बिछाने को बिस्तर नहीं और रिश्तों में सुकून नहीं बचा था। इसी बदहाली और कलह के बीच मंगलवार रात शुरू हुआ पति-पत्नी का विवाद बुधवार सुबह दो लाशों में तब्दील हो गया।

संजय और वंदना से दो बच्चे पांच वर्षीय हर्ष और सात वर्षीय खुशी हैं। परिवार के भरण-पोषण को संजय ई-रिक्शा चलाता था। तीन माह तक सलाखों के पीछे से पहले ही परिवार की माली हालत बिगड़ चुकी थी। इधर, संजय की शराब की लत से हालात और दयनीय होते गए। दिनभर ई-रिक्शा चलाने में जो भी कमाता, सूरज ढलने तक कमाई का ज्यादातर हिस्सा दारू में खर्च कर देता। घर पहुंचने तक कंगाल हो चुका होता। इससे आए दिन गुजर-बसर को लेकर पत्नी से विवाद होता। स्थिति इतनी दयनीय रही कि कड़ाके की सर्दी से निपटने के लिए रात में सोने को ठीक से बिस्तर तक नहीं थे।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जमीन पर पयार डाल कर उस पर दरी और चादर बिछा दंपति और दोनों मासूम बच्चों की रातें कटती थीं। दयनीय हालत को लेकर मंगलवार रात शुरू हुआ दंपति के बीच विवाद बुधवार सुबह दोनों की मौत पर खत्म हुआ। पयार के बिस्तर पर ही वंदना की लाश पड़ी थी। इंस्पेक्टर बांगरमऊ अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रथम दृष्टया घरेलू कलह प्रतीत हो रहा है। मां सियादुलारी ने तहरीर दी है। मामला दर्ज कर सभी बिंदुओं पर तफ्तीश कराई जाएगी। बांगरमऊ के इंस्पेक्टर, अखिलेश चंद्र पांडेय ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई तय होगी। मामला दर्ज कर सभी बिंदुओं पर तफ्तीश कराई जाएगी।

पत्नी को बेरहमी से पीटकर दबाया गला, सात चोटें मिलीं

कस्बे में एक दंपति की मौत की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बुधवार को पुलिस ने दंपति के शवों का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें हत्या की भयावहता के कई सबूत मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, वंदना के शरीर पर डंडे से किए गए सात गंभीर चोटें पाई गईं। सिर पर भी गंभीर चोटें थीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संजय ने पहले अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं, संजय की मौत हैंगिंग से हुई, जो पोस्टमार्टम के दौरान पुष्टि हुई। इस घटना के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से दोनों का अंतिम संस्कार कानपुर के भैरवघाट में किया गया। मौके पर पहुंचे लोगों का कहना है कि यह घटना इलाके के लिए एक सदमे जैसी है। क्षेत्र में चारों ओर इसी मामले की लोग चर्चा करते रहे।

दयनीय हालत के बीच पत्नी पर शक

चर्चाओं के मुताबिक, दयनीय हालत के बीच संजय को पत्नी पर शक था कि वह किसी से फोन पर बात करती है। कुछ दिन पहले गैर मौजूदगी में कोई आया था, जिसके बाद से घर का माहौल और ज्यादा खराब होता गया। तनाव इस कदर तक पहुंच गया कि पहले पत्नी को मौत के घाट उतारा। उसके अपनी इहलीला समाप्त कर ली। हालांकि, पुलिस ने वारदात में शक की बात सिरे नाकारी। खराब माली हालत वारदात की वजह बताई।

साल भर पहले भी छत से नीचे कूद गया था

कोतवाली प्रभारी के मुताबिक, संजय ने सालभर पहले खुदकुशी का प्रयास किया था। छत से कूद गया था, जिसमें उसे काफी चोट आई थी। 10-12 दिन पहले उसकी पत्नी ने यूपी-112 पर कॉलकर घर में विवाद होने और पति के खुदकुशी का प्रयास करने की सूचना दी थी। संजय गले में फंदा लगा चुका था। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने उसकी जान बचाई थी। बताया कि पूछताछ में दंपति में आएदिन विवाद की बात सामने आई।

चार भाइयों में सबसे छोटा था संजय

संजय का बड़ा भाई संतोष लखनऊ में रहता है। मझले संजीवन ने गैरजाति महिला से शादी कर ली थी। करीब 30 साल से वह लौटकर घर नहीं आया। तीसरा भाई पप्पू कानपुर में सब्जी-पूड़ी की ठेलिया लगाता था। किसी गम्भीर आरोप में फतेहगढ़ जेल में बंद था। पहले ही मौत हो चुकी थी। संजय चौथे नंबर पर था, जिसकी ससुराल आसीवन थाना क्षेत्र के गणेशखेड़ा में है। पुलिस की ओर से वहां घटना की सूचना दी गई है।

पड़ोस में दादी के पास रहते थे दोनों बच्चे

घरेलू कलह की लंबी खींचतान ने एक परिवार को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। आए दिन के विवाद से आजिज सियादुलारी ने अपने बेटे और बहू से अलग रहने का फैसला किया था। वह घर के एक हिस्से में अलग चूल्हा जलाती रहती थी ताकि परिवार के बीच तनाव कम हो सके। मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह फिर से बेटे और बहू के बीच विवाद हुआ। तनावपूर्ण माहौल से बचने के लिए सियादुलारी अपने दोनों नाती हर्ष और खुशी को लेकर सुबह सात बजे पड़ोस में चली गई। लेकिन इसी दौरान घर में भयावह घटना घटी।

संजय ने अपनी पत्नी से हाथापाई की और अत्यधिक क्रोध में आकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। तत्पश्चात उसने खुद भी जान दे दी। घटना के बाद पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। सियादुलारी जब हल्ला-गुहार सुनकर अपने बच्चों को लेकर लौट आई, तब तक दोनों बच्चों के माता-पिता नहीं रहे। बच्चे इस हादसे की भयावहता से पूरी तरह सदमे में हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला घरेलू कलह और मानसिक तनाव के कारण हुई हिंसा का नतीजा प्रतीत होता है। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार में आए दिन विवाद होते रहते थे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
