6 बार आत्महत्या की कोशिश में से 5 बार बची जान, छठी बार भी टूटा फंदा लेकिन इस कारण हो गई मौत

मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गालिब का यह शेर कानपुर के हनुमंत विहार के हिमांशु पर सटीक उतरा। नशे के आदी हिमांशु ने पिछले दो साल में फांसी पर झूल कर खुदकुशी की छह कोशिशें कीं। हर बार बच गया। कभी परिजनों ने देख कर बचा लिया तो कभी फंदे गांठ खुल गई, कभी फंदा टूट गया। छठी कोशिश में उसकी मौत तो हो गई पर फांसी पर लटकने से नहीं। इस बार भी फंदे ने उसे बख्श दिया था। लटकते ही फंदा टूट गया और जमीन पर गिरने से उसे गहरी हेड इंजरी आ गई। नशे में होने की वजह से वह उठ नहीं सका और उसकी मौत हो गई।

खाड़ेपुर का 27 वर्षीय हिमांशु मजदूरी करता था। परिजनों में मां कुसुमा देवी, भाई राम सेवक और अभिषेक हैं। राम सेवक ने बताया कि सोमवार की रात हिमांशु खाना खाकर पहली मंजिल पर सोने चला गया था। कुछ देर बाद कुछ गिरने की तेज आवाज आई। मां पहुंचीं तो हिमांशु फर्श पर लहूलुहान पड़ा था। उसके गले में रस्सी का फंदा था।

टूटी हुई रस्सी का बाकी हिस्सा पंखे से लटक रहा था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तब तक हिमांशु की मौत हो चुकी थी। रामसेवक ने बताया कि हिमांशु शराब का लती था। नशे में परिजनों से मारपीट करता था। दोनों भाइयों को मारपीट कर उन्हें घर से निकाल चुका था। मां के साथ घर में रहता था।

एक सप्ताह पहले उसने मां और मामा के साथ भी मारपीट की थी। पहले भी पांच बार उसने फांसी लगा कर जान देने की कोशिश की थी। दो बार तो ऐसा करते देख लेने से उसे बचा लिया गया। दो बार फंदा टूटने से बच गया। एक बार फंदे की गांठ फिसल गई।