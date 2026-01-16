पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा तो पति ने ससुराल की चौखट पर जहर खाकर दी जान

संक्षेप: यूपी के कानपुर में करीब सवा दो साल से मायके में रह रही पत्नी से मिलने पहुंचे युवक ने उसकी चौखट में जहर खाकर जान दे दी। दरअसल, पत्नी ने मिलने से इनकार करते हुए दरवाजा तक नहीं खोला था। युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था।

यूपी के कानपुर में करीब सवा दो साल से मायके में रह रही पत्नी से मिलने पहुंचे युवक ने उसकी चौखट में जहर खाकर जान दे दी। दरअसल, पत्नी ने मिलने से इनकार करते हुए दरवाजा तक नहीं खोला था। युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हनुमंत विहार के आनंद विहार निवासी जय कुमार केवट राजमिस्त्री है। परिवार में पत्नी ईशा, चार बेटियां और 25 वर्षीय इकलौता बेटा विक्रम था। पिता ने बताया कि विक्रम अपनी ऑटो चलाता था। आठ साल से बेटे का रामादेवी देहली पुलिया के पास रहने वाली रिया से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। करीब ढाई साल पहले दोनों ने घर वालों को बताए बिना प्रेम विवाह कर लिया।

जानकारी होने पर वह लोग बहू के विदा करा लाए। करीब डेढ़ माह साथ रहने बाद ही बहू बेटे को लेकर किराये के मकान में रहने लगी। 20 दिन रहने के बाद वह मायके चली गई। बुधवार को बेटा बहू को मनाने की बात कह ऑटो लेकर ससुराल गया था। जहां बहू के दरवाजा नहीं खोलने पर बेटे ने कई कॉल किए।

कोई जबाव न देने पर बेटे ने ससुराल के बाहर जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद आटो लेकर घर आ गया। हालत बिगड़ने पर बेटे को हैलट अस्पताल ले गए। यहां बेटे की मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर बहू की ससुराल पहुंचे। चकेरी थाना प्रभारी ने बताया मृतक की पत्नी पर आत्महत्या को उकसाने में रिपोर्ट दर्ज की गई हे।