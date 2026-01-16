पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा तो पति ने ससुराल की चौखट पर जहर खाकर दी जान
यूपी के कानपुर में करीब सवा दो साल से मायके में रह रही पत्नी से मिलने पहुंचे युवक ने उसकी चौखट में जहर खाकर जान दे दी। दरअसल, पत्नी ने मिलने से इनकार करते हुए दरवाजा तक नहीं खोला था। युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था।
हनुमंत विहार के आनंद विहार निवासी जय कुमार केवट राजमिस्त्री है। परिवार में पत्नी ईशा, चार बेटियां और 25 वर्षीय इकलौता बेटा विक्रम था। पिता ने बताया कि विक्रम अपनी ऑटो चलाता था। आठ साल से बेटे का रामादेवी देहली पुलिया के पास रहने वाली रिया से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। करीब ढाई साल पहले दोनों ने घर वालों को बताए बिना प्रेम विवाह कर लिया।
जानकारी होने पर वह लोग बहू के विदा करा लाए। करीब डेढ़ माह साथ रहने बाद ही बहू बेटे को लेकर किराये के मकान में रहने लगी। 20 दिन रहने के बाद वह मायके चली गई। बुधवार को बेटा बहू को मनाने की बात कह ऑटो लेकर ससुराल गया था। जहां बहू के दरवाजा नहीं खोलने पर बेटे ने कई कॉल किए।
कोई जबाव न देने पर बेटे ने ससुराल के बाहर जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद आटो लेकर घर आ गया। हालत बिगड़ने पर बेटे को हैलट अस्पताल ले गए। यहां बेटे की मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर बहू की ससुराल पहुंचे। चकेरी थाना प्रभारी ने बताया मृतक की पत्नी पर आत्महत्या को उकसाने में रिपोर्ट दर्ज की गई हे।
व्हाट्सएप पर मिले नोकझोंक के मैसेज
विक्रम ने व्हाट्सएप के जरिये पत्नी को पहले मैसेज भी किए थे। नरक जिंदगी कर दी मेरी, ना सकून से सो पाओ, ना जी पाओ। दम घुटता है मेरा, सकून तो अब मौत के बाद ही आएगा। इसके अलावा कई चैट में धोखेबाज कहने के साथ ही गालीगलौज भी की है।