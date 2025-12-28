1500 करोड़ की महाठगी: सबूतों से मेल नहीं खा रहे सोनू सूद के जवाब, बयान लेने जा सकती है पुलिस

संक्षेप: महाठग रवींद्र नाथ सोनी की कंपनी का प्रमोशन करने में फंसे सोनू सूद और खली को लेकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। सोनू सूद ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से मेल पर जवाब तो भेजा लेकिन पुलिस को जो साक्ष्य मिले हैं वह जवाब से मेल नहीं खा रहे हैं।

महाठग रवींद्र नाथ सोनी की कंपनी का प्रमोशन करने में फंसे सोनू सूद और खली को लेकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। सोनू सूद ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से मेल पर जवाब तो भेजा लेकिन पुलिस को जो साक्ष्य मिले हैं वह जवाब से मेल नहीं खा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक प्रमोशन के लिए सोनू सूद ने 59 लाख रुपये लेने की बात बताई थी। इसमें जीएसटी भी शामिल थी। हालांकि पुलिस इससे भी आगे बढ़कर कई और साक्ष्य मिलने की बात कह रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस को जांच में पता चला कि अभिनेता के मैनेजर ने रवींद्र और उसके साथ सूरज जुमानी को एक कंपनी खोलने में मदद की। इसके साथ ही एक हिंदी फिल्म में पैसा लगाने के तथ्य भी प्रकाश में आए हैं। इसे लेकर पुलिस अभिनेता के जवाब से संतुष्ट नहीं है। पुलिस का मानना है कि अभिनेता का जवाब काफी सीमित है जबकि पुलिस के पास उनके लिए कई सवाल हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिनेता को तीसरा नोटिस जारी करेंगे। वह आए तो ठीक अन्यथा पुलिस मुंबई जाएगी।

कल ईडी को भेज दिए जाएंगी सूचना अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने इस मामले से जुड़ी संपूर्ण सूचना मांगी थी। लिहाजा रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रविवार को पूरी रिपोर्ट अफसरों को सौंप दी जाएगी।

ठग रवींद्र, सूरज, गुरनीत पर जीरो क्राइम में रिपोर्ट दुबई के एनआरआई से 98 लाख रुपये ठगने के मामले में कोतवाली पुलिस ने महाठग रवींद्र नाथ सोनी, साथी सूरज जुमानी व गुरनीत कौर पर एक और मुकदमा दर्ज किया है। इस बार एफआईआर जीरो क्राइम नंबर पर दर्ज की गई है। यह एनआरआई के चेन्नई स्थित थाने को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तमिलनाडु चेन्नई कोलाथुर मदनमकुप्पम रोड निवासी मणिकंदन राजगोपाल ने कोतवाली थाने में तहरीर दी कि वर्ष 2022 में गुरनीत कौर ने उन्हें कॉल करके ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर कंपनी में निवेश करने और 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह लाभ पाने की योजना के बारे में बताया। इस पर उन्होंने 36,700 दिरहम निवेश कर दिए।