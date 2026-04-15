Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

LPG Crisis: बवाल कराने लगी एलपीजी गैस, एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए मारपीट

Apr 15, 2026 01:48 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर दक्षिण
share

यूपी के कानपुर में एलपीजी की किल्लत को लेकर किदवईनगर के मार्बल मार्केट स्थित विजया गैस एजेंसी में मंगलवार सुबह से डीएसी को लेकर शुरू हुआ हंगामा दोपहर तक मारपीट में बदल गया। चिलचिलाती धूप में पांच घंटे से खड़े उपभोक्ताओं में जमकर मारपीट हुई।

LPG Crisis: बवाल कराने लगी एलपीजी गैस, एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए मारपीट

LPG Crisis: यूपी के कानपुर में एलपीजी की किल्लत को लेकर किदवईनगर के मार्बल मार्केट स्थित विजया गैस एजेंसी में मंगलवार सुबह से डीएसी को लेकर शुरू हुआ हंगामा दोपहर तक मारपीट में बदल गया। चिलचिलाती धूप में पांच घंटे से खड़े उपभोक्ताओं में जमकर मारपीट हुई। यह विवाद लाइन के बीच में घुसने पर हुआ था। सूचना पर पुलिस पहुंची, इस दौरान कई सिलेंडर छोड़ भाग निकले, जबकि कुछ को पुलिस उठाकर ले गई।

मार्बल मार्केट की विजया गैस एजेंसी में प्रतिदिन सुबह से लाइन लग जाती है। मंगलवार सुबह करीब 50-60 लोग सुबह छह बजे पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने बताया कि कई दिन पहले से बुकिंग कराने के बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही है और एजेंसी कर्मचारी संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। दोपहर होते-होते उपभोक्ताओं की संख्या 200 पार कर गई। लोगों के मुताबिक, बुकिंग कराने के बाद पहला डीएसी आ चुका है, हालांकि एजेंसी कर्मचारियों का कहना है कि दूसरा डीएसी एजेंसी में पहुंचने पर आएगा, जो कि नहीं आ रहा है। धूप बढ़ने के साथ ही उपभोक्ताओं का सब्र जवाब दे गया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। यह देख एजेंसी संचालक के हाथ-पांव फूल गए। घंटों चले हंगामे के बाद किसी तरह सभी को शांत कराया गया।

ये भी पढ़ें:UP News Live: यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़े तीन बदमाश, लड़की की हत्या

बीच लाइन में घुसने के विरोध पर मारपीट

हंगामा खत्म होने के बाद मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे लोग चिलचिलाती धूप में कतार में खड़े होकर पर्ची बनवा रहे थे, इसी दौरान कुछ युवक आए और बीच लाइन में लग गए। लोगों ने विरोध किया तो आरोपित गालीगलौज करने लगे। इसके बाद एक युवक को जमीन पर गिराकर जमकर पीटा। कुछ ही देर में महिला समेत आधा दर्जन लोगों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। अफरातफरी का माहौल हो गया। इसपर फिर यूपी-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो कई सिलेंडर छोड़ भाग गए। तीन को पुलिस थाने ले गई।

ये भी पढ़ें:बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे…सीएम योगी ने श्रमिकों-कर्मचारियों को दी ये सीख

घर में है शादी, विभाग दिलाएगा सिलेंडर

सहालग में गैस सिलेंडर को लेकर हायतौबा के बीच राहत भरी खबर है। शादी समारोह को देखते हुए अब आपूर्ति विभाग सिलेंडर मुहैया करा रहा है। रूपरेखा भी आपूर्ति कार्यालय ने तैयार कर ली है। शादी के कार्ड के साथ प्रार्थना पत्र देने पर सिलेंडर आवंटित हो रहे हैं। सिक्योरिटी जमा कर कॉमर्शियल सिलेंडर आवंटित किए जा रहे हैं।

मध्य पूर्व जंग के बीच कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक का असर सीधे सहालग पर पड़ने वाला था। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने रूपरेखा तय की है। गैस कंपनियों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करके अब सहालग वाले घरों को सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके लिए शादी का कार्ड लगाकर प्रार्थना पत्र आपूर्ति कार्यालय में दिया जा रहा है। डीएसओ की सहमति के बाद गैस कंपनियों से स्वीकृति ली जा रही है।

ये भी पढ़ें:'मुझसे मिल लो दो मिनट में…, रेप पीड़िता से इंस्पेक्टर ने की अश्लील बातें

फिर संबंधित एजेंसियों में सिक्योरिटी जमा कराकर कॉमर्शियल सिलेंडर लिया जा सकता है। सहालग में अब तक 200 से ज्यादा आवेदन आपूर्ति कार्यालय में आ चुके हैं। इनमे कई को कॉमर्शियल सिलेंडर दिलाए भी जा चुके हैं। डीएसओ राकेश कुमार ने बताया कि जरूरत को देखते हुए कॉमर्शियल सिलेंडर गैस कंपनियों व एजेंसियों की मदद से दिलवाएं जा रहे हैं। जिससे दिक्कत न हो।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Kanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।