लव जिहाद! रईस ने हनी बन प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर 13 साल तक रेप और अब छोड़ा

Sun, 9 Nov 2025 06:16 AMSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने लड़की को शादी का झांसा देकर नाम बदलकर उसका रेप किया और फिर कहीं और शादी कर ली। बताया जा रहा है कि फफूंद थाना क्षेत्र के चमनगंज निवासी रईस खान ने कल्याणपुर क्षेत्र में रहने वाली युवती को हनी बनकर प्रेम जाल में फांसा और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक 13 साल तक उसका शोषण करता रहा। युवती ने रईस और उसके माता-पिता और बहन पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार युवती के मुताबिक उसकी मुलाकात वर्ष 2013 में फफूंद के निवासी युवक से हुई थी। उसने अपना नाम हनी बताया था। उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। एक वर्ष बाद उसे पता चला कि युवक का असली नाम रईस खान हो तो उसने विरोध किया। आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर उसे शांत करा दिया। काफी समय बाद फिर शादी को कहा तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर जोर जबरदस्ती की तो अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे।

लड़की के आरोप हैं कि तीन नवंबर 2025 को रईस ने उसे घर बुलाकर पिता मोहम्मद हलीम, मां और बहन स्वीटी से मिलवाया और शादी का भरोसा दिया। तीन दिन बाद ही रईस ने दूसरी जगह शादी कर ली। लड़की उसके घर पहुंची तो मारपीट की गई। एडिशनल एसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि युवती की तहरीर पर रईस खान, उसके पिता मोहम्मद हलीम, मां और बहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

