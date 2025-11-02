रोहित बनकर लिव इन में रहने वाले वाहिद ने की महिला की हत्या, घंटों शव के साथ सोया

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Love Jihad Live in partner Wahid name changed to Rohit killed Woman slept with dead body
संक्षेप: वाहिद नाम का शख्स लिव इन रिलेशन में रोहित बनकर रहा और महिला की हत्या कर फरार हो गया। तीन दिन तक शव अंदर पड़ा रहा और घर के बाहर ताला लगा रहा। दुर्गध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ताला तोड़ने के बाद कमरे में तख्त के नीचे अर्धनग्न हालत में महिला का शव बरामद किया।

Sun, 2 Nov 2025 06:44 AMSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
कानपुर के रायपुरवा में वाहिद नाम का शख्स लिव इन रिलेशन में रोहित बनकर रहा और महिला की हत्या कर फरार हो गया। तीन दिन तक शव अंदर पड़ा रहा और घर के बाहर ताला लगा रहा। दुर्गध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ताला तोड़ने के बाद कमरे में तख्त के नीचे अर्धनग्न हालत में महिला का शव बरामद किया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच की। वहीं पड़ोसियों के अनुसार महिला का प्रेमी खुद को रोहित बताता था। पुलिस को जांच के दौरान घर से दोनों का आधार कार्ड मिला है।

लक्ष्मीपुरवा शक्कर मिल खलवा निवासी 35 वर्षीय महिला लिव इन में रहती थी। उनकी मां की सात महीने पहले मौत हो चुकी है। जिसके बाद से वह अपने प्रेमी के साथ मां के घर में रह रही थी। पार्षद विकास साहू के मुताबिक पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि बुधवार से घर में ताला लगा था। शनिवार सुबह दुर्गंध आने और गेट के अंदर से खून बहकर बाहर निकलने पर पड़ोसियों ने उन्हें जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने घर के बाहर लगा ताला तोड़ा तो कमरे के अंदर तख्त के नीचे अर्धनग्न हालत में महिला का शव पड़ा था। थाना प्रभारी ने बताया कि शव तीन से चार दिन पुराना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या करने के पुष्टि हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पड़ोसियों का कहना है कि महिला ने सात साल पहले इस युवक के साथ प्रेम विवाह किया था। जिस पर महिला की मां ने रिश्ता समाप्त कर दिया था। सात माह पूर्व जब महिला की मां की मौत हो गई थी। वह मां के घर प्रेमी के साथ आकर रहने लगी थी।

घर की तलाशी में मिले दो आधार कार्ड

पुलिस ने बताया कि घर की तलाशी के दौरान दो आधार कार्ड मिले हैं जिनमें से एक मृतका का था। दूसरा वाहिद नाम के युवक का है। पड़ोसियों की मानें तो महिला के साथ रहने वाला युवक अपना नाम रोहित बताता था। हालांकि वह मुस्लिम ही था जिसका घर नौबस्ता में है। उसके घर के गेट में चिपके कागज पर लिखे नंबर के बारे में पहुंचे पर पड़ोसियों ने उसके साथ रहने वाले रोहित का मोबाइल नंबर होने की जानकारी दी। जब नंबर पर कॉल की गई तो वह स्विच ऑफ था लेकिन ट्रू-कॉलर एप्लीकेशन में नाम दिलीप कुमार लिखकर आ रहा था। पुलिस ने बताया कि पीरोड में रहने वाले मृतका के मौसेरे भाई को सूचना दी गई। जिनकी मौजूदगी में पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने महिला के शव को उनके मौसेरे भाई के सुपुर्द किया। जिन्होंने नजीराबाद थाने के सामने स्थित कब्रिस्तान में दफनाया।

घंटों तक शव के साथ सोया आरोपी वाहिद

पड़ोसियों ने बताया कि महिला और उसके प्रेमी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। मंगलवार रात को प्रेमी घर पहुंचा, तो उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। पड़ोसी विकास के अनुसार बुधवार भोर महिला का प्रेमी घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था। इस दौरान उन्होंने बातचीत तो उसने नींद नहीं आने की बात बोली। वहीं महिला के बारे में पूछने पर उसने घर के अंदर सोने की जानकारी दी। कुछ देर बाद वह घर के अंदर सोने चला गया। जिसके बाद वह मौका पाकर घर में ताला लगाकर भाग निकला।

