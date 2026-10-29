लव जिहाद! बिलाल ने समीर बन 6 साल तक युवती से संबंध बनाए, शोषण किया और फिर…
यूपी में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। बिलाल ने समीर बनकर 6 साल तक युवती से संबंध बनाए। युवती का शारीरिक शोषण किया और फिर उसे धमकाया भी। लड़की ने पुलिस से शिकायत की। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर शहर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपित बिलाल सलमानी ने समीर बनकर युवती से दोस्ती की थी। उसके बाद छह साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित रुपये की मांग की करता था। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी भी देता था। इससे युवती परेशान हो गई और आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दी गई पीड़िता की तहरीर के अनुसार करीब छह साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आरोपित से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोप है कि आरोपित ने समीर बनकर दोस्ती की थी। इस दौरान आरोपित शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। हालांकि 6 साल से उसने शादी नहीं की।
इस बीच आरोपित के असली नाम बिलाल सलमानी होने की जानकारी युवती को हुई थी। युवती को जानकारी हुई की आरोपित मूलरूप से लखीमपुर का रहने वाला है। वह कानपुर के काकादेव में किराए का घर लेकर रहता था। अब आरोपित की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने मामले की शिकायत काकादेव पुलिस से की थी। काकादेव थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर आरोपित बिलाल सलमानी उर्फ समीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
गैंगरेप और ब्लैकमेल करने वाले मंगेतर-दोस्त गिरफ्तार
कानपुर दक्षिण की जाजमऊ पुलिस ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने वाले मंगेतर व उसके दोस्त को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए युवती का लगातार अपने ठिकाने बुलाने के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। जाजमऊ निवासी युवती के अनुसार, एक साल पहले उसका विवाह क्षेत्र में रहने वाले युवक से तय हुआ था। फोन पर बातचीत करने के बाद मंगेतर ने मिलने बुलाया, फिर शादी होने की बात कहते हुए दुष्कर्म किया।
साथ ही चोरी-छिपे वीडियो बना लिया। वहीं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बीती मार्च को फिर बुलाया, आरोप है कि मंगेतर व उसके दोस्त ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद मुंह खोलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जाजमऊ थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर लाल बंगला निवासी आरोपित मो़ आसिफ उर्फ सैफ व छबीलेपुरवा निवासी मो़ दिलशाद को अकील कंपाउंड के पास से गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें