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कानपुर किडनी कांड: सात ट्रांसप्लांट में दो लोगों की जा चुकी जान, आरोपी अब भी फरार

Apr 16, 2026 07:08 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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यूपी के कानपुर में हुए सात किडनी ट्रांसप्लांट में एक नहीं दो किडनी रिसीवरों की मौत हो चुकी है। किडनी जैसी बड़ी सर्जरी झोलाझापों की टीम करती थी। यह बात पुलिस की जांच में साफ हो गई है। ऑपरेशन के दौरान लोगों की मौत की जानकारी पुलिस को मिली है।

कानपुर किडनी कांड: सात ट्रांसप्लांट में दो लोगों की जा चुकी जान, आरोपी अब भी फरार

यूपी के कानपुर में हुए सात किडनी ट्रांसप्लांट में एक नहीं दो किडनी रिसीवरों की मौत हो चुकी है। किडनी जैसी बड़ी सर्जरी झोलाझापों की टीम करती थी। यह बात पुलिस की जांच में साफ हो गई है। ऑपरेशन के दौरान लोगों की मौत की जानकारी पुलिस को मिली है। मेडीलाइफ अस्पताल से घर भेजी गई एक महिला और नेपाल के एक युवक की मौत की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि मामले में जांच चल रही है। मेडीलाइफ अस्पताल में किस महिला की मौत हुई इसका पता पुलिस लगा रही है। वहीं नेपाल के एक पुरुष मरीज की मौत की बात भी सामने आयी है।

नेपाल वाले डोनर का मोबाइल नंबर पुलिस को मिला है हालांकि उसने फोन बंद कर लिया है। तब से फोन नहीं खोला है। डोनर लिंगु नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जबकि रेसीपेंट का नाम पता लगाने में पुलिस जुटी है। वहीं इस किडनी कांड के तार मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा से तो जुड़े ही हैं अब यह आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली के कई नामी अस्पताल ग्रुपों से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जितना बड़ा यह रैकेट है उतना ही अधिक दबाव कमिश्नरेट पुलिस पर है। जिसके चलते अब पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करने वाले अली और अफजल की खोजबीन तक ही अपने को सीमित कर लिया है। आरोपियों की तलाश में एक टीम दिल्ली में थी जो बुधवार की सुबह कानपुर वापस आ गई।

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रावतपुर के केशवपुरम स्थित आहूजा हॉस्पिटल में 29 मार्च को रोहित और उसकी टीम ने किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया। बिहार के बेगूसराय निवासी एमबीए छात्र आयुष कुमार की किडनी मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर को लगाई गई। ऑपरेशन के दूसरे दिन पारुल को प्रिया हास्पिटल के आईसीयू जबकि आयुष को मेडलाइफ अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में किडनी कांड के मास्टरमाइंड रोहित तिवारी के साथ आहूजा अस्पताल की संचालक डॉ. प्रीति आहूजा, पति सुरजीत सिंह आहूजा, एजेंट शिवम अग्रवाल, मेडलाइफ अस्पताल के मालिक राजेश कुमार व राम प्रकाश कुशवाहा, प्रिया अस्पताल के संचालक नरेंद्र सिंह, गाजियाबाद के एक अस्पताल में ओटी मैनेजर राजेश कुमार व ओटी संचालक कुलदीप सिंह राघव और डॉ. अफजल के ड्राइवर परवेज सैफी को जेल भेजा था।

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खेल के दो अहम खिलाड़ी मोबाइल बंद कर फरार

इस खेल के दो अहम खिलाड़ी डॉ. अफजल और मुद्स्सर अली सिद्दीकी उर्फ डॉ. अली मोबाइल बंद करके फरार हैं। इनकी तलाश में एक टीम दिल्ली गई जो वापस आ गई है। दरअसल विभागीय सूत्र बताते हैं कि किडनी कांड के तार दिल्ली और नोएडा में स्थित नामी अस्पतालों से जुड़ रहे हैं। जिसके चलते कानपुर से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों में भी खलबली मची है। जिसके चलते कमिश्नरेट पुलिस पर भी काफी दबाव है। पुलिस की ढीली पड़ती कार्रवाई से साफ है कि वह भी कहीं न कहीं इस दबाव के प्रभाव में है। बहरहाल डीसीपी एसएम कासिम आबिदी बताते हैं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। रिश्तेदारों और परिचितों के यहां दबिश दी जा रही है। जल्द ही दोनों पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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