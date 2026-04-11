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किडनी कांड का आरोपी डॉक्टर उधार के मोबाइल से पत्नी को कर रहा कॉल, नहीं मिली लोकेशन

Apr 11, 2026 01:03 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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यूपी के कानपुर में किडनी कांड में शामिल दो डॉक्टर और ओटी मैनेजर मोबाइल फोन बंद करके फरार हैं। हालांकि एक डॉक्टर अंजान नंबरों से अपने परिवार में फोन कर रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि मदद के नाम पर किसी से फोन लेकर डॉक्टर पत्नी को कॉल कर रहा है।

किडनी कांड का आरोपी डॉक्टर उधार के मोबाइल से पत्नी को कर रहा कॉल, नहीं मिली लोकेशन

यूपी के कानपुर में किडनी कांड में शामिल दो डॉक्टर और ओटी मैनेजर मोबाइल फोन बंद करके फरार हैं। हालांकि एक डॉक्टर अंजान नंबरों से अपने परिवार में फोन कर रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि मदद के नाम पर किसी से फोन लेकर डॉक्टर पत्नी को कॉल कर रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। बाकी दो आरोपियों की लोकेशन अभी पुलिस को नहीं लगी है। पुलिस खोज में जुटी हुई है।

रैकेट के सरगना डॉ. रोहित के लिए कानपुर में काम करने वाले एंबुलेंस चालक शिवम अग्रवाल, मेडलाइफ अस्पताल के मालिक राजेश कुमार व राम प्रकाश कुशवाहा, प्रिया अस्पताल के संचालक नरेंद्र सिंह को जेल भेजा गया है। इसके बाद ओटी मैनेजर राजेश कुमार और ओटी संचालक कुलदीप सिंह राघव गाजियाबाद से पकड़े गए। एजेंट शिवम ने पूछताछ में डॉ. रोहित, डॉ. अफजल और ओटी मैनेजर मुद्स्सर अली सिद्दीकी उर्फ डॉ. अली का नाम लिया है।

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पुलिस इनकी खोजबीन में जुटी तो तीनों मोबाइल बंद करके फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इनमें से एक डॉक्टर के करीब चुकी है। वह अंजान नंबरों से पत्नी और एक रिश्तेदार से संपर्क कर रहा है। पुलिस को इस तरह की दो कॉल मिली हैं। डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि आरोपियों की तलाश में तीन टीमों को मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा भेजा गया है। दो टीमें पहले से ही मेरठ, गाजियाबाद में हैं।

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बहरहाल, किडनी कांड में फरार चल रहे दो डॉक्टरों डॉ. रोहित, डॉ. अफजल व ओटी मैनेजर अली सिद्दीकी पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इनके फोटो और डिटेल सभी जिलों में सर्कुलेट किए गए हैं। तलाश में पांच पुलिस टीमें मेरठ व दिल्ली-एनसीआर में दबिश दे रही हैं।

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फरार आरोपियों को उठाने के बाद तेजी से बढ़ेगी जांच

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक किडनी कांड में फरार तीनों डॉक्टरों को उठाने पर ही पुलिस का जोर है। इसलिए तीन टीमें और लगाई गई हैं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि इस मामले में हर दिन कोई न कोई नया नाम सामने आ रहा है। जांच के साथ ही किडनी कांड के नेटवर्क का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कमिश्नरेट पुलिस पहले फरार आरोपियों को पकड़ेगी, उसके बाद आगे की जांच शुरू करेगी। डीसीपी ने बताया कि सारा फोकस फरार डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर है। तीनों आरोपियों डॉ. रोहित, डॉ. अफजल और अली पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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