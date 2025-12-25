महाठग से जुड़े मामले में खली का नहीं आया जवाब, तीसरे नोटिस की तैयारी में एसआईटी

संक्षेप: दुबई, जापान, नेपाल, भारत, मलेशिया समेत 10 से ज्यादा देशों के 700 लोगों से 1500 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी के मामले में द ग्रेट खली दलीप सिंह राणा की ओर से अभी तक जवाब नहीं आया है। दूसरे नोटिस की समय सीमा इसी सप्ताह हो चुकी है।

दुबई, जापान, नेपाल, भारत, मलेशिया समेत 10 से ज्यादा देशों के 700 लोगों से 1500 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी के मामले में द ग्रेट खली दलीप सिंह राणा की ओर से अभी तक जवाब नहीं आया है। दूसरे नोटिस की समय सीमा इसी सप्ताह हो चुकी है। ऐसे में अब एसआईटी उन्हें तीसरा नोटिस देने की तैयारी कर रही है। उधर, अभिनेता सोनू सूद को एसआईटी अब कानपुर आकर बयान दर्ज कराने पर जोर दे रही है।

पुलिस के मुताबिक मेल से अभिनेता ने अपनी बात कह दी पर एसआईटी के सवालों का जवाब नहीं दिया। एसआईटी के मुताबिक सोनू सूद के खातों से करीब 59 लाख का ट्रांजेक्शन मिला है, जिसका जवाब उन्हें देना है। एसआईटी ने इस मामले में अभिनेता सोनू सूद और खली को ही अब तक नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। एसआईटी के मुताबिक अभी तक जितने भी सेलिब्रिटी सामने आई हैं, वह रवींद्र के किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल हुए।

किसी अन्य सेलिब्रिटी या क्रिकेटर के खातों से ट्रांजेक्शन नहीं मिला। उधर, रवींद्र की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान कई ऐसे साक्ष्य सामने आए थे, जिन पर फिर से सवाल जवाब करने को पुलिस ने तैयारी कर ली है। एसआईटी महाठग रवींद्रनाथ सोनी की दोनों पत्नियों को भी तलब करेगी। एसआईटी को दोनों पत्नियों के खातों से करोड़ों का लेनदेन मिल चुका है। पत्नियों के नाम पर एसआईटी को संपत्ति भी मिली है।

मिल चुकीं 40-45 करोड़ की संपत्तियां एसआईटी को महाठग की दुबई, दिल्ली और गुरुग्राम में करीब 20 करोड़ की संपत्तियां मिल चुकी हैं। दुबई के तीन खातों में एसआईटी को लाखों दिरहम करीब पांच करोड़ भारतीय रुपये से अधिक की धनराशि मिली है। 20 से 22 करोड़ के गोल्ड का भी पता चला है। हालांकि रवींद्र दावा करता रहा था कि उसके साथियों ने उसे धोखा दिया है, अन्यथा वह बैंक खोलने वाला था।