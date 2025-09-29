UP Kanpur kanoongo found to be the owner of property worth 30 crores, DM demoted him and appointed him lekhpal यूपी में कानूनगो 30 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला, डीएम ने डिमोट कर लेखपाल बनाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur kanoongo found to be the owner of property worth 30 crores, DM demoted him and appointed him lekhpal

यूपी के कानपुर में कानूनगो 30 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला। सहायक महानिरीक्षक निबंधन के इस खुलासे के बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने उसे डिमोट कर लेखपाल बना दिया है। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 09:39 AM
यूपी के कानपुर में विवादित जमीनों की खरीद-फरोख्त और अभिलेखों की हेराफेरी में फंसा कानूनगो आलोक दुबे 30 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला। सहायक महानिरीक्षक निबंधन के इस खुलासे के बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने उसे डिमोट कर लेखपाल बना दिया है। साथ ही उसकी सेवा पुस्तिका में परिनिन्दा प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिया है।

ग्राम कला का पुरवा रामपुर भीमसेन निवासी शिकायतकर्ता संदीप सिंह ने 2 दिसंबर 2024 को डीएम से शिकायत की थी। कहा- सिंहपुर कठार की गाटा 207 व रामपुर भीमसेन की गाटा 895 का वाद कोर्ट में चल रहा है। विक्रेता का नाम खतौनी में दर्ज न होने के बावजूद कानूनगो ने 11 मार्च 2024 को वरासत दर्ज कर उसी दिन बैनामा भी करा लिया। फिर 19 अक्टूबर 2024 को गाटा 207 को एक निजी कंपनी आरएनजी इंफ्रा को बेच दिया। समिति ने इसे पद का दुरुपयोग, मिलीभगत और हित-संघर्ष की श्रेणी में माना। 17 फरवरी 2025 को कानूनगो को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की थी।

41 जमीनों का जांच में हुआ खुलासा

कानपुर एडीएम न्यायिक, एसडीएम सदर और एसीपी कोतवाली की कमेटी की जांच में कानूनगो आलोक दुबे को दोषी माना। 6 मार्च को चार आरोपों का आरोपपत्र जारी हुआ, नोटिस-पत्र, जवाब, साक्ष्य-आह्वान और 21 अगस्त को व्यक्तिगत सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया चली। इस मामले में संदीप की तहरीर पर थाना कोतवाली में 25 मार्च को कानूनगो और लेखपाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसके बाद दोनों ही लोग अरेस्टिंग स्टे ले आए थे। इसी मामले में लेखपाल अरुणा द्विवेदी को भी निलंबित किया जा चुका है। उसकी जांच तहसीलदार सदर ने की और उन्हें दोषी पाया। जल्द ही उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। डीएम की ओर से कराई गई जांच के बाद सहायक महानिरीक्षक निबंधन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। आलोक के पास 8.62 हेक्टेयर करीब 30 करोड़ की लागत की 41 संपत्तियां मिली हैं। यह संपत्तियां आलोक दुबे, उसकी पत्नी और पुत्रों के अलावा अरुणा द्विवेदी नाम पर हैं।

