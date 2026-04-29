पीएनजी लाइन में गैस लीक होने से घर के बाहर लगी आग, घंटेभर तक करना पड़ा दमकल का इंतजार
यूपी के कानपुर में एक भीषण हादसा हो गया। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन हादसे के बाद अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल, कल्याणपुर में एक घर के बाहर पीएनजी की पाइपलाइन में से गैस लीक होने के कारण आग लग गई।
यूपी के कानपुर में एक भीषण हादसा हो गया। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन हादसे के बाद अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल, कल्याणपुर में एक घर के बाहर पीएनजी की पाइपलाइन में से गैस लीक होने के कारण आग लग गई। आग धीरे-धीरे करके फैलती गई। लेकिन बुझाने के लिए मौके पर दमकल कर्मी नहीं पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक भी दमकल विभाग का इंतजार ही किया जाता रहा। इसके बाद दमकल विभाग पहुंचा और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। दमकल विभाग के आने तक आस-पास के लोगों की सांसे अटकी रहीं।
बताया जा रहा है कि कल्याणपुर में कैलाश विहार इलाके में रहने वाले आरके शर्मा के घर के बाहर से गुजर रही पीएनजी लाइन में बुधवार सुबह आग लग गई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें तेज़ी से उठने लगीं। आग की लपटों को देखकर इलाके में रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। घटना से घबराए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इलाकाई लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम और फायर विभाग को फोन कर घटना की जानकारी दी।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पनकी रोड चौकी में तैनात पुलिस के सिपाही मिट्टी और बालू डालकर आग को बुझाने के लिए जूझते रहे। वहीं सूचना के बावजूद 1 घंटे बाद मौके पर दमकल की गाड़ी और राहत टीमें पहुंची। उन्होंने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। अब दमकल विभाग के सिपाही सीयूजीएल विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर पीएनजी लाइन को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
पुलिसकर्मी बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने और उसे फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल विभाग भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटा है। घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण पाइपलाइन में लगी आग से बड़े हादसे का डर बना हुआ है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और राहगीरों को घटनास्थल से दूर हटाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि आवास विकास निवासी और ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड रामचंद्र शर्मा ने सुबह टहलने निकले और कुछ समय बाद वापस लौटे। इसी समय उन्होंने घर के बाहर गैस लीकेज के कारण आग की लपटें उठती देखीं। उन्होंने तुरंत पीएनजी के टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन काफी देर तक कॉल रिसीव नहीं हुआ। देखते ही देखते आग ने पास के घर के बाहर लगे बिजली के तारों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें