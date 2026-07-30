मुझे फर्श पर पटका, पति ने की जबरन संबंध बनाने की कोशिश- IIT प्रोफेसर दंपति में रार

कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर दंपति के बीच रार इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पत्नी के आरोप हैं कि पति ने मुझे फर्श पर पटका, घर में तोड़फोड़ की। पत्नी का कहना है कि पति के अवैध संबंध हैं और इसका विरोध करने पर उन्हें मारा गया।

यूपी के कानपुर में आईआईटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता महिला भी आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने पति पर घरेलू हिंसा, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, वैवाहिक क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि पति ने चाकू दिखाकर डराया और धमकाया। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।

कल्याणपुर थाने में दर्ज केस के मुताबिक पीड़िता अन्वेष्णा श्रीवास्तव डिपार्टमेंट ऑफ कग्निटिव साइंस आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी शादी 14 दिसंबर 2012 में आईआईटी कानपुर में कार्यरत प्रोफेसर निशीथ श्रीवास्तव से हुई थी। निशीथ भी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। उनके दो बच्चे भी हैं। अन्वेष्णा ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों से वह और उनके बच्चे लगातार मानसिक तनाव और भय के माहौल में रह रहे हैं। उन्हें पति के अवैध संबंधों की जानकारी हुई। दिसंबर 2025 को पति ने इसे स्वयं स्वीकार भी किया।

अन्वेष्णा का आरोप है कि वर्ष 2022 में उनके पति के पीएचडी छात्रा से भी अवैध संबंध थे। बताया कि उनके विरोध करने पर पति ने उन्हें यह सब सहने की नसीहत दे डाली। आरोप लगाया कि 11 नवंबर 2025 को पति ने घर में तोड़फोड़ की। खौलता दूध और चाय फर्श और सीलिंग पर फेंकी। रसोई में लाकर चाकू दिखाकर डराने की प्रयास किया। पति ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और चेहरे व सिर पर 7-8 बार बेरहमी से थप्पड़ मारे। जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। एसीपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोप: प्रोफेसर बोलीं-मुझे फर्श पर पटका, घर में की तोड़फोड़ आईआईटी की असिस्टेंट प्रोफेसर अन्वेषणा श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि पति ने शादी की पवित्रता और मर्यादा को पूरी तरह से तार-तार कर दिया। उन्हें जब पति के अवैध संबंधों की जानकारी हुई तो पूछताछ की। इस पर पति ने दिसंबर 2025 में अवैध संबंधों की बात को स्वयं स्वीकार कर लिया। उसके बाद से पारिवारिक शांति भंग हो गई। पति ने न केवल खौलता दूध फर्श व छत पर फेंका बल्कि गुस्से में पीड़िता को फर्श पर पटक भी दिया। बच्चे तक पिता से डरने लगे हैं।

अन्वेष्णा का आरोप है कि वर्ष 2022 में उनके पति के विवाहित पीएचडी छात्रा से भी अवैध संबंध थे। नवंबर 2025 से वह अपनी एक सहकर्मी महिला प्रोफेसर के साथ अनुचित संबंध में हैं और आज भी उस महिला के साथ कार्यरत हैं। अन्वेष्णा के मुताबिक उनके विरोध करने पर पति ने अपनी गलती सुधारने के बजाय उन्हें ही यह सब सहने की नसीहत दे डाली। अन्वेषणा का आरोप है कि 11 नवंबर 2025 को पति ने घर में तोड़फोड़ की। खौलता हुआ दूध और चाय फर्श और सीलिंग पर फेंका। शादी की तस्वीरों पर हथौड़ा चलाकर उन्हें तोड़ दिया और फिर जला दिया। बच्चों की किताबों के साथ सामान भी दीवार पर फेंका। विवाद के दौरान उन्हें बच्चों के कमरे से घसीटते हुए ले गए और रसोई से चाकू लाकर दिखाते हुए डराने का प्रयास किया।

पति के उग्र आचरण, अभद्रता और लगातार हो रहे उत्पीड़न और असहनीय मानसिक तनाव के कारण उनके बीच हाथापाई भी हुई। क्रोधित होकर पति ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और चेहरे व सिर पर 7-8 बार थप्पड़ मारे। जिससे उनकी आंख के नीचे, सिर में चोट आई और जीभ भी कट गई। यह पूरी हिंसक घटना साढ़े छह साल के मासूम बेटे के सामने हुई। सिक्योरिटी गार्ड के आने पर झूठ बोला पर बेटे ने सच बताया तो वह चुप हो गए। 30 अप्रैल को पति के अनैतिक संबंधों के कारण उन्हें एंजायटी अटैक आया और रीजेंसी अस्पताल में इलाज भी चला। उन्होंने आरोप लगाया कि पति ने असहमति के बावजूद जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। उनकी मर्जी के बिना जबरिया साथ रहने का प्रयास किया। वर्तमान में वह दूसरी जगह रह रहे हैं। उन्होंने घटनाओं के साक्ष्यों के साथ पुलिस को तहरीर दी जिस पर केस दर्ज हुआ।

झूठे और मनगढ़ंत आरोपों से हैरान हूं मैं इन झूठे और मनगढ़ंत आरोपों से हैरान हूं। पत्नी एक समझदार और तार्किक इंसान हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि जांच के दौरान इस शिकायत और मीडिया में मचे हंगामे की असली वजह सामने आ जाएगी। मैं मीडिया से गुज़ारिश करता हूं कि वे इस मामले के अंतिम समाधान पर अभी की तुलना में ज़्यादा सावधानी और गंभीरता से नज़र रखें। खासकर, मेरी यह भी विनती है कि बिना पुष्टि किए गए आरोपों को सनसनीखेज न बनाया जाए, इससे अदालत में चल रहे मामले पर गलत असर पड़ सकता है।