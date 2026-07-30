Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुझे फर्श पर पटका, पति ने की जबरन संबंध बनाने की कोशिश- IIT प्रोफेसर दंपति में रार

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर दंपति के बीच रार इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पत्नी के आरोप हैं कि पति ने मुझे फर्श पर पटका, घर में तोड़फोड़ की। पत्नी का कहना है कि पति के अवैध संबंध हैं और इसका विरोध करने पर उन्हें मारा गया।

Husband Wife Dispute
आईआईटी प्रोफेसर पत्नी ने अपने प्रोफेसर पति पर घरेलू हिंसा, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, वैवाहिक क्रूरता के आरोप लगाए हैं।

यूपी के कानपुर में आईआईटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता महिला भी आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने पति पर घरेलू हिंसा, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, वैवाहिक क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि पति ने चाकू दिखाकर डराया और धमकाया। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।

कल्याणपुर थाने में दर्ज केस के मुताबिक पीड़िता अन्वेष्णा श्रीवास्तव डिपार्टमेंट ऑफ कग्निटिव साइंस आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी शादी 14 दिसंबर 2012 में आईआईटी कानपुर में कार्यरत प्रोफेसर निशीथ श्रीवास्तव से हुई थी। निशीथ भी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। उनके दो बच्चे भी हैं। अन्वेष्णा ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों से वह और उनके बच्चे लगातार मानसिक तनाव और भय के माहौल में रह रहे हैं। उन्हें पति के अवैध संबंधों की जानकारी हुई। दिसंबर 2025 को पति ने इसे स्वयं स्वीकार भी किया।

ये भी पढ़ें:घायल युवक का इलाज करने को अस्पताल ने लिए पांच लाख,परिजनों को सौंपी लाश फिर पथराव

अन्वेष्णा का आरोप है कि वर्ष 2022 में उनके पति के पीएचडी छात्रा से भी अवैध संबंध थे। बताया कि उनके विरोध करने पर पति ने उन्हें यह सब सहने की नसीहत दे डाली। आरोप लगाया कि 11 नवंबर 2025 को पति ने घर में तोड़फोड़ की। खौलता दूध और चाय फर्श और सीलिंग पर फेंकी। रसोई में लाकर चाकू दिखाकर डराने की प्रयास किया। पति ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और चेहरे व सिर पर 7-8 बार बेरहमी से थप्पड़ मारे। जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। एसीपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के इकलौटे बेटे की सड़क हादसे में मौत,ट्रक में घुसी कार

आरोप: प्रोफेसर बोलीं-मुझे फर्श पर पटका, घर में की तोड़फोड़

आईआईटी की असिस्टेंट प्रोफेसर अन्वेषणा श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि पति ने शादी की पवित्रता और मर्यादा को पूरी तरह से तार-तार कर दिया। उन्हें जब पति के अवैध संबंधों की जानकारी हुई तो पूछताछ की। इस पर पति ने दिसंबर 2025 में अवैध संबंधों की बात को स्वयं स्वीकार कर लिया। उसके बाद से पारिवारिक शांति भंग हो गई। पति ने न केवल खौलता दूध फर्श व छत पर फेंका बल्कि गुस्से में पीड़िता को फर्श पर पटक भी दिया। बच्चे तक पिता से डरने लगे हैं।

ये भी पढ़ें:मौत बनी मिस्ट्री! 45 दिन बाद कब्र से निकाला युवक का शव, पत्नी पर हत्या का आरोप

अन्वेष्णा का आरोप है कि वर्ष 2022 में उनके पति के विवाहित पीएचडी छात्रा से भी अवैध संबंध थे। नवंबर 2025 से वह अपनी एक सहकर्मी महिला प्रोफेसर के साथ अनुचित संबंध में हैं और आज भी उस महिला के साथ कार्यरत हैं। अन्वेष्णा के मुताबिक उनके विरोध करने पर पति ने अपनी गलती सुधारने के बजाय उन्हें ही यह सब सहने की नसीहत दे डाली। अन्वेषणा का आरोप है कि 11 नवंबर 2025 को पति ने घर में तोड़फोड़ की। खौलता हुआ दूध और चाय फर्श और सीलिंग पर फेंका। शादी की तस्वीरों पर हथौड़ा चलाकर उन्हें तोड़ दिया और फिर जला दिया। बच्चों की किताबों के साथ सामान भी दीवार पर फेंका। विवाद के दौरान उन्हें बच्चों के कमरे से घसीटते हुए ले गए और रसोई से चाकू लाकर दिखाते हुए डराने का प्रयास किया।

पति के उग्र आचरण, अभद्रता और लगातार हो रहे उत्पीड़न और असहनीय मानसिक तनाव के कारण उनके बीच हाथापाई भी हुई। क्रोधित होकर पति ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और चेहरे व सिर पर 7-8 बार थप्पड़ मारे। जिससे उनकी आंख के नीचे, सिर में चोट आई और जीभ भी कट गई। यह पूरी हिंसक घटना साढ़े छह साल के मासूम बेटे के सामने हुई। सिक्योरिटी गार्ड के आने पर झूठ बोला पर बेटे ने सच बताया तो वह चुप हो गए। 30 अप्रैल को पति के अनैतिक संबंधों के कारण उन्हें एंजायटी अटैक आया और रीजेंसी अस्पताल में इलाज भी चला। उन्होंने आरोप लगाया कि पति ने असहमति के बावजूद जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। उनकी मर्जी के बिना जबरिया साथ रहने का प्रयास किया। वर्तमान में वह दूसरी जगह रह रहे हैं। उन्होंने घटनाओं के साक्ष्यों के साथ पुलिस को तहरीर दी जिस पर केस दर्ज हुआ।

झूठे और मनगढ़ंत आरोपों से हैरान हूं

मैं इन झूठे और मनगढ़ंत आरोपों से हैरान हूं। पत्नी एक समझदार और तार्किक इंसान हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि जांच के दौरान इस शिकायत और मीडिया में मचे हंगामे की असली वजह सामने आ जाएगी। मैं मीडिया से गुज़ारिश करता हूं कि वे इस मामले के अंतिम समाधान पर अभी की तुलना में ज़्यादा सावधानी और गंभीरता से नज़र रखें। खासकर, मेरी यह भी विनती है कि बिना पुष्टि किए गए आरोपों को सनसनीखेज न बनाया जाए, इससे अदालत में चल रहे मामले पर गलत असर पड़ सकता है।

मामा-मामी को घर से निकालने के लिए बुलाई सिक्योरिटी

अन्वेषणा ने आरोप लगाया कि पांच जुलाई 2026 को उनके बुजुर्ग मामा-मामी घर आए तो पति ने उनके साथ अभद्रता की और घर से बाहर निकलवाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को भी बुला लिया। जिसके बाद उन्होंने मामा-मामी को गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया। उसी दिन शाम को पति ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोका। वह काफी देर तक बाहर खड़ी रहीं। आरोप लगाया कि पति ने नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी घर में लगवा दिए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
IIT Kanpur Kanpur News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।