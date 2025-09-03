लव मैरिज के 3 महीने बाद पति-पत्नी ने की आत्महत्या, एक ही दुपट्टे से फांसी लगा लटके

कानपुर में एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। दोनों ने एक ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों का तीन महीने पहले निकाह हुआ था। आत्महत्या से पहले दोनों साथ बाजार गए और 15 मिनट बाद ही वापस लौट आए थे। इसके दौरान क्या हुआ घर वालों को भी जानकारी नहीं है।

यूपी में कानपुर दक्षिण के मछरिया में निकाह के तीन महीने बाद दंपति ने फांसी लगाकर जान दे दी। शव दरवाजे की चौखट से दुपट्टे के सहारे लटके मिले। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंची तो मृतकों के परिजन भड़क उठे। डेढ़ घंटे की मशक्कत के उन्हें समझाकर शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवाए गए। परिजन आत्महत्या का कारण नहीं बता सके हैं।

मछरिया के बूढ़पुर निवासी मोहम्मद सईद के छह बेटों में चौथे नंबर के 20 वर्षीय साजिद का इलाके के शहजादे की इकलौती बेटी 20 वर्षीय सूफिया से 17 जून को निकाह हुआ था। सईद के मुताबिक निकाह के एक महीने पहले से साजिद अपने तीन भाइयों के परिवार के साथ मछरिया में ही उमेश चौहान के दो मंजिला मकान में रहने लगा था। साजिद के पास चार ई-रिक्शा हैं, जिन्हें वह खुद और किराए पर चलवाता था।

बड़े भाई ताज ने बताया कि मंगलवार को साजिद और सूफिया दोनों बाजार गए थे। 15 मिनट में वापस आ गए। इसके बाद कमरे में चले गए। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि दंपति ने फांसी लगाकर जान दी है। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन के बाद शव को मॉर्चुरी भिजवाया है। कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस जांच कर रही है।

सोफिया के घुटने जमीन पर क्यों टिके थे.. शव लटकते मिलने की सूचना पर पुलिस व फॉरेंसिक मौके पर पहुंची। घटना स्थल का मुआयना करने पर सूफिया के शव का घुटने के बल पर बैठा हुआ होना, दुपट्टे के एक छोर से उसकी गर्दन कसी हुई थी, जबकि दूसरी छोर से साजिद की गर्दन कसी हुई थी, हालांकि साजिद का शव हवा में लटका हुआ था। जबकि सूफिया का वजन साजिद से कम ही था। ऐसे में लोगों के बीच चर्चा रही कि कहीं साजिद ने सूफिया की हत्या के बाद खुद भी जान तो नहीं दी। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होनी की बात कह रही है।

डीसीपी बोले, घटना संदिग्ध घटना की सूचना पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी भी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। दोनों के शव जिस तरह से लटकते दिखे, उसने डीसीपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। डीसीपी ने बताया कि आशंका है कि पहले सूफिया की मौत हुई है, फिर साजिद भी लटक गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कल ही तो मुन्नी घर आई थी इकलौती बेटी की मौत के बाद सूफिया की मां नजमा भाइयों चांद व आसिफ का रोकर बुरा हाल हो गया। परिजन सूफिया को घर में मुन्नी कहकर बुलाते थे। नजमा ने बताया कि सूफिया सोमवार को घर आई थी। देर तक रही किसी तरह के विवाद का जिक्र नहीं किया था। फिर ये कैसे हो गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।

प्रेम संबंध होने पर परिजनों ने कराया था निकाह दोनों का परिवार मछरिया में ही रहता है। इनमें प्रेम संबंध हो गए थे। जब यह बात साजिद ने घर वालों को बताई तो परिजनों ने सूफिया के परिजनों से बातचीत की। राजी होने पर निकाह किया था। साजिद की बहन सबा के मुताबिक निकाह के बाद दोनों खुश थे। मंगलवार दोपहर बाजार से लौटे। शाम को चाय पीने के लिए नहीं निकले तो कमरे में गई, दरवाजे की चौखट पर दोनों के शव लटके हुए थे।