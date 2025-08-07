UP Kanpur Horror Killing Boy killed for forcing girl for marriage Body burnt with Acid हॉरर किलिंग: बेटी पर शादी का दबाव बना रहे युवक की गला घोंटकर हत्या, चेहरा तेजाब से जलाकर फेंका शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में कानपुर के रावतपुर में तीन दिन से लापता युवक का शव घर से 50 मीटर दूर तलइया में ईंटों से दबा हुआ मिला। पतंग उड़ाने पहुंचे बच्चों ने लाश देखी तो उनके होश उड़ गए। एडीसीपी, एसीपी पनकी व रावतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई।

Srishti Kunj संवाददाता, कानपुरThu, 7 Aug 2025 05:55 AM
यूपी में कानपुर के रावतपुर में तीन दिन से लापता युवक का शव घर से 50 मीटर दूर तलइया में ईंटों से दबा हुआ मिला। पतंग उड़ाने पहुंचे बच्चों ने लाश देखी तो उनके होश उड़ गए। एडीसीपी, एसीपी पनकी व रावतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच की। मृतक के परिजनों ने इलाके में रहने वाली युवती और उसके परिजनों पर गला घोंटकर हत्या का आरोप लगा हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। पुलिस हॉरर किलिंग की आशंका जता कर युवती के परिवार के चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

मसवानपुर पुरानी बस्ती निवासी प्राइवेट कर्मी रज्जन गौतम का 18 वर्षीय बेटा सुमित उर्फ छोटू तंबाकू फैक्ट्री में काम करता था। मां सुनीता के मुताबिक सुमित का पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग था। दोनों फैक्ट्री में काम करते थे। आरोप है कि रविवार रात 8 बजे युवती ने बेटे को फोन कर बुलाया। जाने के बाद से सुमित का पता नहीं चला। आरोप है कि सोमवार को युवती के पिता व चाचा घर आए और गाली-गलौज व मारपीट की। सुमित को जान की धमकी देने संग उसका मोबाइल भी ले गए। परिजन रावतपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे पर पुलिस टहलाती रही और बुधवार सुबह सुमित की लाश मिली। डीसीपी दिनेश त्रिपाठी का कहना है कि प्रथम दृष्टया युवक के शरीर पर जाहिरा चोट नहीं मिली। गला दबाकर हत्या की गई है। पीएम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

ये भी पढ़ें:चर्चित वकील अखिलेश दुबे गिरफ्तार, ‘ऑपरेशन महाकाल’ के तहत बड़ी कार्रवाई

प्रेम प्रसंग में कत्ल की आशंका

युवक महिला मित्र पर शादी का दबाव डाल रहा था। जबकि वह किसी दूसरे युवक से प्रेम करती थी। युवती उसके साथ ही शादी करना चाहती थी। जिस बात की जानकारी होने के बाद युवक-युवती पर शादी का दबाव डाल रहा था। जिससे इस बात की आशंका है कि त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है।

युवती की बहन ने बताया कि दीदी और सुमित बीते कई सालों से एक साथ काम करते थे। दीदी और वह लोग उसे भाई की तरह मानते थे। दीदी दूसरे युवक से प्रेम करती थी। जिसकी जानकारी उनके परिवार को भी थी। जल्द ही दीदी की शादी भी होने वाली थी। इस बात की जानकारी होने के बाद सुमित उनके ऊपर शादी का दबाव डालने लगा। रविवार को उसने बहन को बातचीत करने के लिए बुलाया। इस दौरान उसने दीदी को नशीला पदार्थ देकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया।

पहचान छिपाने के लिए तेजाब डालने का आरोप

युवक के परिजन का आरोप है कि आरोपितों ने उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे, सीने और हाथ पर तेजाब डाला है। जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जल गया और आंखें बाहर निकल आईं। हालांकि पुलिस का कहना है कि शव दो से तीन दिन पुराना होने के कारण सड़ गया है। परिवार ने युवक के टूटे हुए दांत और उसके कपड़ों से शव की पहचान की।

चौकी प्रभारी पर लगाया अभद्रता का आरोप

युवक की मां सुनीता ने बताया कि बेटे के लापता होने के बाद रावतपुर थाने गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंची, तो पुलिस ने उन्हें मसवानपुर चौकी भेजा दिया। आरोप है कि मसवानपुर वहां से बेटे को तलाशने की बजाय उसके खुद ही लौटने की बात कही गई। उन्होंने युवती के परिजन द्वारा धमकाने की शिकायत की। जिस पर चौकी प्रभारी ने अभद्रता की और मुकदमा लिखकर जेल भेजने की धमकी देकर भगा दिया।

