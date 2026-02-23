होली के लिए यूपी से चलेंगी 61 स्पेशल ट्रेनें, फ्लाइट और बसों के किराए बढ़े
होली पर घर आने की ललक और त्योहार बाद जाने की मजबूरी का असर ट्रेन, बस और फ्लाइटों पर दिखने लगा है। रेल प्रशासन ने 61 स्पेशल ट्रेनों का रविवार को ऐलान किया है। ये होली से पहले शुरू होकर बाद तक चलेंगी। अभी स्पेशल ट्रेनों में और इजाफा हो सकता है। दरअसल, स्पेशल ट्रेनों के बावजूद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरू और हैदराबाद से आने और जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग कम नहीं हो पा रही है।
पिछले चार दिनों में श्रमशक्ति एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, वंदे भारत, कालका मेल, ब्रह्मपुत्र मेल सहित अधिकतर ट्रेनों में स्लीपर में 100 तो एसी थर्ड में 30 से 40 और सेकेंड एसी में 20 से 25 नंबर तक वेटिंग बढ़ गई है। मौजूदा समय में रेलवे काउंटर से बनने वाले टिकट में इजाफा हुआ है। क्योंकि यहां की टिकट पर यात्री वेटिंग में भी चढ़ सकता है। सफर की मजबूरी की वजह से अब काउंटरों पर एकाएक भीड़ बढ़ी है।
वीआईपी कोटे में एक-एक सीट पर मारामारी
नियमित ट्रेनों में बढ़ रही वेटिंग से टिकटधारी अभी से इमरजेंसी कोटे से सीटें हथियाने के लिए जुगत में जुटे हैं। अफसरों के पास अभी से एक औऱ दो मार्च और 8 से 10 मार्च के लिए सिफारिशें आने लगी हैं। सांसद, विधायक और मंत्रियों के यहां वीआईपी कोटे में सीटें पाने के लिए लेटर लिखवाने की लाइन दिखने लगी हैं।
टूरिस्ट बसों का किराया (1 व 2 मार्च)
- दिल्ली से कानपुर 2100
- जयपुर से कानपुर 2600
- वाराणसी से कानपुर 1600-1800
- इंदौर से कानपुर 2100-2400
नोट: यह भाड़ा एसी स्लीपर से औसतन 60% अधिक है
त्योहार बाद लोड बढ़ा तो महंगी उड़ान
होली पर घर आने के लिए एक और दो मार्च को मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, और बेंगलुरू का किराया तो आसमान छू ही रहा है, वहीं सबसे अधिक 8 मार्च को इन शहरों के जाने का किराया भी लगभग दोगुना है। यह किराया रविवार को टिकट बुकिंग कराने वालों के लिए है। बाकी सफर तिथि नजदीक आते ही यह भाड़ा और महंगा होगा।
होली में चमकेगा कारोबार
होली पर बंपर कारोबार की उम्मीद है। कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का अनुमान है कि होली का पर्व कानपुर व यूपी के कारोबार के लिए बड़ा अवसर साबित होगा। राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज अरोरा ने कहा कि होली में प्रदेशभर में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कानपुर में ही लगभग 600 करोड़ का व्यापार होने की संभावना है। थोक और खुदरा बाजार रंग-बिरंगे गुलाल, आकर्षक पिचकारियों, गुजिया की मालाओं और ड्राई फ्रूट पैकों से सजे हुए हैं। दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मिठाई की दुकानों पर भी विशेष रूप से होली की पारंपरिक मिठाई गुजिया की बिक्री में बड़ा उछाल आया है।
