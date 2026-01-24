Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur hawala gang Connected to Delhi Mumbai Gujarat Sent Money to Nepal
दिल्ली, मुंबई और गुजरात तक कानपुर में पकड़े हवाला कारोबारियों का नेटवर्क, नेपाल भी भेजते रकम

दिल्ली, मुंबई और गुजरात तक कानपुर में पकड़े हवाला कारोबारियों का नेटवर्क, नेपाल भी भेजते रकम

संक्षेप:

यूपी में कानपुर के धनकुट्टी में गुरुवार की रात पकड़े गए हवाला कारोबार के तार दिल्ली, मुंबई और गुजरात के साथ ही अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं। यहां से नेपाल में भी हवाला का पैसा भेजा जाता है। जांच में सामने आया कि कई बड़े उद्योगपति भी इसके जरिये दूसरे प्रदेशों में रकम भेजते रहे हैं।

Jan 24, 2026 01:57 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में कानपुर के धनकुट्टी में गुरुवार की रात पकड़े गए हवाला कारोबार के तार दिल्ली, मुंबई और गुजरात के साथ ही अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं। यहां से नेपाल में भी हवाला का पैसा भेजा जाता है। जांच में सामने आया कि कई बड़े उद्योगपति भी इसके जरिये दूसरे प्रदेशों में रकम भेजते रहे हैं। आगरा के गैंगस्टर अंकुश मंडल का नाम सामने आने पर पुलिस इससे अपराधियों के भी जुड़े होने की बात कह रही है। अंकुश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बड़ा बुकी बताया जाता है। एडीसीपी ऑपरेशन सुमित सुधाकर रामटेके की टीम ने गुरुवार देर रात धनकुट्टी स्थित रमाकांत गुप्ता के घर पर दबिश देकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उनके पास से 61 किलो 840 ग्राम चांदी और 2.26 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान धनकुट्टी के रमाकांत गुप्ता, किदवई नगर का शिवम त्रिपाठी, राहुल जैन, यशोदा नगर के सचिन गुप्ता और वंशराज के रूप में हुई। पुलिस को वहां से मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, नेपाल की करेंसी, चांदी की सिल्ली और सिक्के के साथ लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। उनके मोबाइल में बेटिंग एप, ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एप भी मिले हैं। आरोपियों से मिली जानकारी पर पर आधा दर्जन संदिग्धों को उठाया गया है। वहीं पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:कानपुर के हवाला गैंग के आगरा से जुड़े तार, दो मशीनों से 3 घंटों में गिना गया कैश

एक हजार करोड़ से ज्यादा का रोजाना कारोबार

नाम न छापने की शर्त पर पूर्व में हवाला कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि हर दिन एक हजार करोड़ से ज्यादा का कारोबार शहर से होता है। नयागंज और कलक्टरगंज में इसके अड्डे हैं। इनकी संख्या भी 40 से 50 के आसपास है। पान मसाला, सुपाड़ी, कत्था, लौंग के साथ सराफा से जुड़े कारोबारी हवाला के जरिये पैसा इधर से उधर करते हैं। नए आदमी के लिए टोकन व्यवस्था में 10 रुपये के नोट का प्रयोग होता है जबकि आदमी पुराना होने पर नाम और पहचान से ही रुपयों की डिलीवरी मिल जाती है। उसने दावा किया कि हवाला से रकम इधर-उधर ट्रांसफर करने में मिलने वाला कमीशन शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव पर तय होता है।

कारोबारियों व रसूखदारों के नाम बताए

पुलिस सूत्रों के मुताबिक कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, फर्रुखाबाद, नोएडा, दिल्ली के कुछ कारोबारियों व रसूखदारों के नाम पूछताछ में सामने आए हैं। हवाला कारोबारियों के पास कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें कुछ नाम और नंबर दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर जांच की जा रही है।

कानपुर में हवाला के बड़े मामले

- 2023 में आयकर विभाग ने कानपुर के कलक्टरगंज में रेजगारी (छोटे नोटों) के व्यापारी संजय गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2 करोड़ से अधिक की नकदी और भारी मात्रा में सोना-चांदी मिला था। जांच में पता चला कि संजय रेजगारी व्यापार की आड़ में हवाला का धंधा चला रहा था। जिसके तार कपड़ा कारोबारियों से लेकर बिरहाना रोड के ज्वैलर्स तक जुड़े हुए थे।

- सीबीआई ने कानपुर के बिरहाना रोड पर कागजाें में दर्ज एक छोटी दुकान से जुड़े करीब तीन करोड़ से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी राजेश बोथरा को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि फर्जी शिपिंग बिलों और शेल कंपनियों के जरिये पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भारी-भरकम ऋण लिया गया। यह धनराशि बाद में दुबई की फर्जी कंपनियों के माध्यम से हवाला नेटवर्क के जरिये बाहर भेज दी गई थी।

- वर्ष 2013 में कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर सात लोगों को गिरफ्तार किया था। मौके से 38.87 लाख की नकद राशि बरामद की गई थी। जांच में सामने आया कि गिरोह गुजरात और महाराष्ट्र में रुपये भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Kanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |