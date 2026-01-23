कानपुर के हवाला गैंग के आगरा से जुड़े तार, दो मशीनों से 3 घंटों में गिना गया कैश

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Hawala Gang connected to Agra Cash Counted with two machines in three hours
संक्षेप:

Jan 23, 2026 01:09 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सट्टा खिलाने वाले शेयर ट्रेडिंग और हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का खुलासा किया। आरोपियों के संबंध आगरा के हिस्ट्रीशीटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बुकी से मिल रहे हैं। कलक्टरगंज धनकुट्टी स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 2.26 करोड़ नकद और 61.860 किग्रा चांदी बरामद की है। वहीं, पेन ड्राइव, मॉडम, लैपटॉप, मोबाइल, नेपाली करेंसी मिली है। पुलिस ने मकान मालिक समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया है। नोटों की गिनती के लिए पुलिस को दो मशीनें लगानी पड़ीं।

पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। गैंग के खुलासे पर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल भी मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया, बीते कई दिनों से शहर में हवाला कारोबार, सट्टा कारोबार और अवैध रूप से शेयर ट्रेडिंग की शिकायतें मिल रहीं थी। ऐसी ही एक सूचना पर गुरुवार रात धनकुट्टी निवासी रमाकांत गुप्ता के घर में छापा मारा गया। यहां से 2.26 करोड़ रुपये नकद, करीब दो करोड़ की 61.860 किग्रा चांदी, पेन ड्राइव, मॉडम, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किए गए। मकान मालिक समेत किदवईनगर निवासी राहुल जैन, शिवम त्रिपाठी, यशोदा नगर गंगागंज निवासी सचिन गुप्ता और वंशराज को हिरासत में लिया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपित क्रिकेट में सट्टा खिलाने, हवाला कारोबार और अवैध रूप से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे।

दो मशीनों से तीन घंटे कैश गिनती रही पुलिस

कलक्टरगंज में पकड़े गए हवाला गैंग के तार आगरा तक पहुंच गए हैं। पुलिस को जांच में आगरा के गैंगस्टर का मोबाइल नंबर मिला है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गैंग प्रदेश भर के बुकी से जुड़ा है और हवाला के जरिये उनके पैसों का लेनदेन करता था। उसकी तलाश में एक टीम को आगरा भेजा गया है। वहीं, मौके से मिली करीब दो करोड़ 26 लाख की नकदी को पुलिस को दो मशीनों से गिनने में करीब तीन घंटे लग गए। नोट सौ, दो सौ और पांच सौ के रहे।

कलक्टरगंज में पकड़े गए हवाला कारोबारियों के गैंग के तार प्रदेश ही नहीं देश और उसके बाहर से जुड़ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि यह लोग नेपाल में सट्टे और गेमिंग के कारोबार से जुड़े हैं। इनके पास नेपाली करेंसी मिली है। आरोपियों से पूछताछ में आगरा के गैंगस्टर अंकुश मंगल का नाम सामने आया है। अंकुश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का बुकी है। इसका मोबाइल नंबर पकड़े गए आरोपियों के पास मिला है। पुलिस यह भी संभावना जता रही है कि पकड़े गए रुपये का बड़ा हिस्सा अंकुश मंगल को हो सकता है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि रुपये अधिक होने पर वह चांदी और सोने में निवेश करते थे। चूंकि चांदी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है इसे देखते हुए हाल में बड़ी तादाद में चांदी खरीदी है। रुपये की जरूरत होने पर यह चांदी बेच देते हैं।

पुलिस को शहर के कई और हिस्सों में हवाला कारोबार होने की जानकारी मिली है। इसी जानकारी के आधार पर कुछ जगहों पर देर रात छापेमारी भी की गई। स्पेशल ऑपरेशन के एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि इस गैंग के तार देश के बाहर से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यह लोग लाखों का लेनदेन एक नोट पर करते हैं। शहर ही नहीं प्रदेश और देश के किसी भी हिस्से में रुपये चाहिए, डिमांड पर यहां से भेजे जाते हैं। जांच पुलिस कर रही है।

