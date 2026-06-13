टॉयलेट में नवजात का शव फेंककर दबाया फ्लश, कंधा फंसा; सीट तोड़कर निकाला बाहर
हैलट अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड में दोपहर को एक मरीज बाथरूम गया, उसे टॉयलेट में नवजात का शरीर नजर आया। जानकारी पर अस्पताल कर्मियों ने टॉयलेट की सीट तोड़कर शव निकाला। कैमरों की मदद से फेंकने वाले की तलाश की जा रही है।
यूपी के कानपुर में हैलट अस्पताल के टॉयलेट में शुक्रवार को नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया गया था। नवजात का कंधा टॉयलेट में फंसा था, जिससे शव की जानकारी हो सकी। इसके बाद टॉयलेट तोड़कर शव निकाला गया। शव फेंकने वाले की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
हैलट अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड में दोपहर को एक मरीज बाथरूम गया। उसे टॉयलेट में नवजात बच्चे का शरीर नजर आया। मरीज भागा-भागा बाहर आया और सूचना दी। खबर सुनते ही अधिकारी सकते में आ गए और तत्काल मौके पर पहुंचे। चूंकि, पूरा शरीर फ्लश करने से टॉयलेट में अंदर जा चुका था। इसलिए शीट को तोड़कर शव निकाला गया। साथ ही, स्वरूपनगर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पंचनामा कर शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
नाल पर लगी थी चिमटी
नवजात का शव निकाला गया तो उसकी नाल काटी हुई मिली। नाभि पर चिमटी लगाई गई थी। शव देखने से लग रहा जैसे बच्चा प्रिमेच्योर (5-6 माह का) पैदा हुआ था। शव की पहचान के लिए हैलट प्रशासन ने अस्पताल में मृत पैदा हुए बच्चों की तस्दीक कराई। पता चला की दो बच्चे मृत पैदा हुए थे जिन्हें हिन्दू कब्रिस्तान में दफनाया जा चुका है।
निजी अस्पताल में पैदा होने का शक
हैलट अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आशंका इस बात की है कि बच्चा अवैध संतान रहा हो। निजी अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ हो। किसी ने हैलट अस्पताल के टॉयलेट में फेंकने का कृत्य किया होगा।
48 घंटों के खंगाले जा रहे फुटेज
हैलट प्रशासन का कहना है कि नवजात को फेंकने वाला व्यक्ति बच नहीं पाएगा। चप्पे-चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं। सिर्फ वार्ड में कैमरे नहीं लगाए गए हैं। 48 घंटों की फुटेज की जांच की जा रही है। शनिवार तक फुटेज से कोई न कोई क्लू सामने आ ही जाएगा। जल्द ही घटना का खुलासा होगा।
प्रिंसिपल, डॉ. संजय काला ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड के टॉयलेट में नवजात का शव पाया गया है। नवजात की नाल गायब थी। नाभि पर चिमटी लगी थी। नवजात को कौन फेंक गया है, उसकी पहचान के लिए कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें