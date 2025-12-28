Hindustan Hindi News
कानपुर में हैलट ने मरीज को बताया मुर्दा, पुलिस लेने पहुंची अस्पताल तो मिला जिंदा

संक्षेप:

एक मरीज को जूनियर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और अज्ञात शव मानते हुए सूचना पुलिस तक पहुंचा दी। पुलिस जब शव लेने अस्पताल पहुंची, तो सामने का नजारा देखकर होश उड़ गए। अस्पताल की ओर से जिसे मुर्दा बताया गया था, वह जिंदा निकला।

Dec 28, 2025 12:04 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुर
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हैलट में शनिवार को लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सात दिन से भर्ती एक मरीज को जूनियर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और अज्ञात शव मानते हुए सूचना पुलिस तक पहुंचा दी। पुलिस जब शव लेने अस्पताल पहुंची, तो सामने का नजारा देखकर होश उड़ गए।

अस्पताल की ओर से जिसे मुर्दा बताया गया था, वह जिंदा निकला। जांच में पता चला कि वार्ड में अज्ञात मरीजों के बेड अगल-बगल थे। इसी दौरान जूनियर डॉक्टर से गंभीर चूक हो गई। जानकारी के अनुसार, गोविंदनगर इलाके की एक फैक्टरी में काम करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को वार्ड 12 के बेड 43 में 20 दिसंबर को कुछ लोगों ने भर्ती कराया था। मरीज उस समय होश में नहीं था, इसलिए अज्ञात में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। इसके बगल में बेड 42 में 43 वर्षीय युवक को भी 24 दिसंबर को अज्ञात में भर्ती कराया गया।

दोनों अज्ञात मरीज का इलाज डॉ. ब्रजेश कुमार की निगरानी में किया जा रहा था। शनिवार सुबह इस युवक की मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर ने इसकी जगह बेड 43 में भर्ती मरीज को मुर्दा घोषित कर स्वरूपनगर पुलिस को सूचना भेज दी। वहां से सूचना भेजी गई तो शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने गोविंदनगर पुलिस पहुंची तो गलती का खुलासा हुआ।

मौत की सूचना मिलते ही गायब परिजन भी पहुंचे

बेड 43 के मरीज की मौत की सूचना अस्पताल की ओर से उसे भर्ती कराने वाले शख्स को भी मोबाइल पर दी गई। यह सूचना मरीज के अब तक गायब परिजनों को मिली तो वह भी अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही मरीज को जिंदा देखा तो फिर चले गए। मरीज अपना नाम विनोद बता रहा है। वहीं इलाज करने वाले डॉ. ब्रजेश कुमार से कई बार उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।

समय रहते पकड़ी गलती पर उठे सवाल

जिंदा मरीज को मुर्दा बताने की समय रहते गलती पकड़ में आ गई, लेकिन इस अजब-गजब घटनाक्रम ने हैलट की कार्यप्रणाली और मरीजों की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए आंतरिक जांच के संकेत दिए हैं, ताकि यह तय हो सके कि ऐसी चूक दोहराई जाए।

मेडिकल कॉलेज, प्राचार्य, डॉ. संजय काला ने बताया कि जूनियर डॉक्टर ने गलतफहमी में जीवित मरीज की मौत की सूचना पुलिस को दी। बेड पास में होने के अलावा दोनों मरीज अज्ञात में भर्ती किए गए थे। जूनियर डॉक्टर ने अपनी गलती मानते हुए लिखित में माफी मांगी है। इसके बावजूद तीन वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम जांच के लिए बनाई गई है।

उपप्राचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज डॉ. रिचा गिरि ने कहा कि शनिवार को बेड 42 में भर्ती मरीज की मौत हो गई लेकिन जूनियर डॉक्टर ने गलती से बेड 43 में इलाजरत मरीज को मृत घोषित करके पुलिस को सूचना भेज दी। हालांकि बाद में मामला पकड़ में आया तो गलती में तुरंत सुधार किया गया। फिलहाल प्राचार्य को इसकी सूचना दी गई है। दोनों मरीजों का इलाज डॉ. ब्रजेश कुमार की निगरानी में किया जा रहा था।

