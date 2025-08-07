गिड़गिड़ाती रही किशोरी, हंसते रहे गैंगरेप करने वाले! आरोपियों के डर से प्रेमिका को छोड़कर भागा प्रेमी

दरिंदों के चंगुल में फंसी पीड़िता पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन दरिंदे हंस रहे थे। उन्होंने पीड़िता की नाक की कील नोचने की कोशिश भी की। कील नहीं निकली तो उससे बख्शने के सात हजार रुपये मांगे।

पीड़िता के पास केवल एक हजार रुपये निकले तो वह भी पीट कर छीन लिए। उसके बाद एक नाबालिग समेत दोनों हैवानों ने गैंगरेप किया। यह क्रूर कहानी गैंगरेप की शिकार किशोरी ने पुलिस से बयां की है। पकड़े गए एक आरोपी को जेल तो दूसरे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। किशोरी को छोड़कर भागने वाला प्रेमी फरार है।

कस्बे के एक गांव में रहने वाली नौवीं की छात्रा 26 जुलाई को फतेहपुर निवासी महेश के साथ बाइक से सरसौल में घूम रही थी। तिवारीपुर स्थित विद्यालय के पास सुनसान जगह पर दोनों बैठकर बात करने लगे। इस दौरान बाइक से आए दो शोहदों ने उनका वीडियो बनाया। वायरल करने की धमकी देकर सात हजार रुपये मांगे। असमर्थता जताने पर गाली-गलौज की तो प्रेमी भाग गया। दरिंदों ने किशोरी संग मारपीट और हैवानियत की। पुलिस के मुताबिक किशोरी उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही।

आरोपी हंसते हुए कहते रहे कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता व एडीसीपी पूर्वी अंजली विश्वकर्मा की मॉनीटिरिंग में पुलिस की तीन टीमों ने बुधवार सुबह आरोपियों को सरसौल के नारायणपुर अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी पूर्वी के मुताबिक महाराजपुर के मोहनखेड़ा निवासी दिव्यांशु उर्फ लौकी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दूसरा आरोपी नवोदय नगर निवासी नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह भेजा है। महेश की तलाश जारी।

घटनास्थल पर चार घंटे बैठी रही किशोरी, दोस्तों ने छोड़ा एडीसीपी पूर्वी के मुताबिक घटना के बाद किशोरी बदहवास हो गई। वारदात के बाद वह करीब चार घंटे घटनास्थल पर गुमसुम बैठी रही। इस दौरान दोनों आरोपियों ने वहां आए अपने अन्य दो दोस्तों से किशोरी को घर के पास छुड़वा दिया और फरार हो गए। जांच में पुलिस उन दोनों को भी शामिल कर सकती है।