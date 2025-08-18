महिला से छेड़खानी पर भांजे के दोस्त ने की गैंगस्टर की हत्या, शव नहर में फेंका

यूपी के कानपुर में 50 हजार के इनामी शाहजहांपुर के वकील 27 वर्षीय गैंगस्टर अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर की हत्या उसके भांजे के दोस्त ने महिला मित्र के साथ छेड़खानी करने के चलते की थी। मृतक के दोनों भांजों और बड़े भाई ने संपत्ति के कारण आरोपी के साथ मिलकर शव को बोरी में भरकर अर्मापुर नहर में फेंका था।

यूपी के कानपुर में 50 हजार के इनामी शाहजहांपुर के वकील 27 वर्षीय गैंगस्टर अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर की हत्या उसके भांजे के दोस्त ने महिला मित्र के साथ छेड़खानी करने के चलते की थी। मृतक के दोनों भांजों और बड़े भाई ने संपत्ति के कारण आरोपी के साथ मिलकर शव को बोरी में भरकर अर्मापुर नहर में फेंका था। एसटीएफ लखनऊ और अर्मापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

शाहजहांपुर के सिंजई निवासी अभिषेक उर्फ शेखर दो दिसंबर 2024 में आयुष गुप्ता की हत्या में वांछित था। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। घटना के बाद कानपुर के कल्याणपुर धामीखेड़ा में रहने वाली बहन सीमा के घर आया। इस दौरान उसके भांजे अभय कुशवाहा ने दोस्त कुलदीप दुबे के घर में अभिषेक को रुकवा दिया। इस बीच कुलदीप की महिला मित्र को अभिषेक परेशान करने लगा। जिसकी जानकारी होने पर कुलदीप ने 15 दिसंबर को अभिषेक का कत्ल कर दिया।

घटना की जानकारी अपने मित्र अभय कुशवाहा को दी। कुलदीप ने अभय और उसके छोटे भाई युवराज के साथ मिलकर शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया था। 27 दिसंबर को अर्मापुर नहर में शव बरामद हुआ था। पहचान नहीं होने पर पुलिस ने अज्ञात में पोस्टमार्टम करवा दिया। आठ महीने बाद 14 अगस्त को अभिषेक की पत्नी शालू ने सोशल मीडिया पर खबर देखने के बाद मृतक के हाथ में बने मां व दिल के टैटू और कपड़ों से शव की पहचान की। कुलदीप और रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया।

अर्मापुर थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की हत्या में उसके भांजे के दोस्त ने महिला मित्र को परेशान करने के कारण की थी। वहीं शव ठिकाने लगाने में उसके दोनों भांजे और बड़ा भाई भी शामिल था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक अभिषेक फरारी काटने के लिए बहन सीमा के घर आया था। 15 दिसंबर को उसकी पत्नी से बातचीत हुई थी। उस पर 50 हजार का इनाम था। बताया जा रहा है कि आरोपी हत्या के बाद अभिषेक की पत्नी से टेलीग्राम पर चैट कर रहा था।

संपत्ति के लिए भांजे और बड़ा भाई हुए शामिल अभिषेक की हत्या कुलदीप ने महिला मित्र को परेशान करने के कारण की थी। घटना को अंजाम देने के बाद कुलदीप ने अभय को जानकारी दी। साथ ही यह कहा कि अभिषेक हत्या का आरोपित है। अगर उसका शव यहां मिला तो सभी फंसेगे। तब अभय ने अपने बड़े मामा अजीत को सूचना भेजी। जिसके बाद कुलदीप ने अभय व उसके भाई युवराज के साथ मिलकर शव ठिकाने लगाया। इस दौरान आरोपित अजीत फोन पर उन सभी के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि अभिषेक की मौत के बाद बड़े भाई अजीत ने पिता की संपत्ति अपने नाम करवा ली और अभिषेक की पत्नी के जेवर बेचकर करीब 10 लाख रुपये हड़प लिए।