आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जुमे की नमाज से पहले कानपुर में अलर्ट, सड़कों पर न उतरने की अपील

आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद के बाद कानपुर में पुलिस सतर्क है। जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था परखी गई हैं। पुलिस अलर्ट पर है। चारों जोन में फ्लैग मार्च किया गया है।

यूपी के कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद के बाद गुरुवार को शहर के चारों जोन में आलाधिकारियों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान डीसीपी ने लोगों से बातचीत कर कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानी। यही नहीं जुमे की नमाज को देख पूर्वी, दक्षिण, पश्चिम व सेंट्रल जोन के कुछ इलाकों में एहतियातन फोर्स भी मुस्तैद रहेगी।

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने नवीन मार्केट व डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने चमनगंज, बेकनगंज, अनवरगंज व पीरोड बाजार में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का एहसास दिलाया। इसी तरह डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जुलुस ए गौसिया को देख मछरिया स्थित जामा मस्जिद के पास फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने रावतपुर व आस-पास के इलाकों में पैदल मार्च कर दुकानदारों से बात की। फिर लां एंड आर्डर को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान चारों जोन के डीसीपी ने माहौल बिगाड़ने व अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया।

जुमे की नमाज के बाद विरोध न करें आई लव मोहम्मद प्रकरण पर शहर की मुस्लिम तंजीमों ने लोगों से जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरह के एहतिजाज (विरोध) न करने की अपील की है। लोगों से कहा है कि अगर कोई जबर्दस्ती जुलूस निकालता है तो वहां के जिम्मेदार सामने आकर उन्हें रोकें। उधर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे की नमाज में मोहम्मद साहब के किरदार पर खुतबा देने के लिए जारी किया है।

जुमे की नमाज के बाद अमन बरकरार रखने के लिए दिन भर उलमा ए कराम की कोशिशें जारी रहीं। शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रजा ओवैसी ने उलमा ए अहले-सुन्नत और समाज से अपील की है कि सैयद नगर, रावतपुर की हाल की घटना के सिलसिले में किसी भी प्रकार का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन न करें। क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है, आप भी चाहें तो न्याय के लिए कानूनी कदम उठा सकते हैं। सड़कों पर कतई न आएं।