कानपुर में शॉर्ट सर्किट से चार मंजिला इमारत धूं-धूं करके जली, फंसे दो परिवार दमकल कर्मियों ने बचाए
कानपुर में शॉर्ट सर्किट से चार मंजिला इमारत में आग लग गई। इस आग में फंसे 14 लोग बाल-बाल बचे हैं। दमकल कर्मियों ने आग में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यूपी के कानपुर में भीषण आग हादसे में दो परिवार फंस गए। सभी को दमकल कर्मियों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि कानपुर के बेकनगंज स्थित गोरा कब्रिस्तान की घनी बस्ती में गुरुवार को चार मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मकान में कबाड़ का सामान रखा होने की वजह से कुछ ही देर में आग में विकराल रूप ले लिया। जिसकी वजह से मकान में रहने वाले दो परिवार के 14 लोग आग में फंस गए। पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई।
सूचना पर पहुंचे मुख्य अग्नि शमन अधिकारी दीपक शर्मा ने दमकल कर्मियों के साथ मकान में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही आग पर काबू पाया। गोरा कब्रिस्तान में स्क्रैप कारोबारी शकील अहमद का 4 मंजिला मकान है। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उनका स्क्रैप का गोदाम है। जहां 15 मजदूर रहते हैं। वहीं पहली मंजिल में पप्पू का कबाड़ की पन्नी का गोदाम है। जबकि दूसरी मंजिल पर इसरार-उल-हक और तीसरी मंजिल पर हाफिज मोहम्मद इरशाद परिवार के साथ रहते हैं।
उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9 बजे पप्पू के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जहां पानी राखी होने की वजह से आज नहीं विकराल रूप ले लिया। मकान से निकलने का एक ही रास्ता होने के कारण इसराइल और हाफिज इसरार का परिवार फस गया। आग की लपटे उठती देखकर स्थानीय लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा दमकल की आठ गाड़ियों के साथ पहुंचे। दमकल कर्मियों ने मकान में फंसे 14 लोगों को पड़ोसी के मकान से सुरक्षित निकाला। इसके बाद करीब 1 घंटे में आग पर पूरी तरह से काबू पाया।