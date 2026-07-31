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नहाते हुए गहरे पानी में उतरीं चार सहेलियां सेल्फी लेते हुए गंगा में डूबीं, तीन को बचाया

By Srishti Kunj
संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में नहाते हुए चार सहेलियां गहरे पानी में उतर गईं। इस दौरान सेल्फी लेते हुए चारों गंगा में डूबने लगीं। दुकानदार और गोताखोर ने उन्हें डूबते देखा तो बचाने के लिए छलांग लगा दी। तीन लड़कियों को सही समय पर बचाया गया लेकिन एक अभी लापता है।

Ganga Drowning Case
सेल्फी लेते हुए चार सहेलियां गंगा में डूब गईं। इनमें से तीन को बचा लिया गया।

यूपी के कानपुर में एक हादसे में एक लड़की लापता हो गई। लड़की गंगा में डूब गई और उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि बिठूर के गुदारा घाट पर गुरुवार दोपहर चार सहेलियां नहाने गई थीं। गंगा नहाते समय सेल्फी ले रहीं चार सहेलियां डूब गईं। नाविक और दुकानदार ने तीन को तो बचा लिया लेकिन एक छात्रा का सुराग नहीं लगा।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कल्याणपुर के बारा सिरोही निवासी अजमेर शर्मा की 17 वर्षीय पुत्री अनुष्का शर्मा, शिवली निवासी रामचंद्र कश्यप की 18 वर्षीय पुत्री रिया कश्यप, सुरसी कन्नौज निवासी विवेक कुमार की 17 वर्षीय पुत्री रिया कुशवाहा, फैजाबाद निवासी परागी लाल की 18 वर्षीय पुत्री मुस्कान, दोपहर चार बजे एक साथ बिठूर के गुदारा घाट पहुंचीं। दुकानदार रामजी ने बताया कि चारों को चेताया गंगा था कि गंगा में तेज बहाव है, किनारे पर ही नहाना। इसके बाद भी चारों लड़कियों नहीं मानीं और गंगा में उतरकर काफी आगे तक चली गईं। इसके बाद सेल्फी लेने लगीं। इसी दौरान तेज बहाव के कारण चारों डूबने लगीं।

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वह और नाविक गंगा में कूदे और तीन लड़कियों को बचाकर बाहर ले आए। हालांकि मुस्कान लापता हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर उतारे और कई जगह जाल डलवाया पर देर शाम तक मुस्कान का पता नहीं चला। चारों लड़कियां कल्याणपुर के बारा सिरोही में रहती थीं। डूबी लड़की के परिजनों को पुलिस ने घटना की जानकारी दे दी है। साथ ही सभी लड़कियों के परिजनों को बिठूर बुलाया।

डूबी लड़की एक नर्सिंग होम में काम करती थी। कार्यवाहक बिठूर प्रभारी ने बताया कि मुस्कान की तलाश में एक दर्जन से अधिक गोताखोर लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। गोताखोर लड़की को खोजने में लगे हुए हैं। वहीं, अन्य तीन लड़कियां इस हादसे के बाद से सदमे में हैं।

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सिद्धनाथ घाट किनारे गंगा में उतराता मिला शव

जाजमऊ सिद्धनाथ घाट किनारे गंगा नदी में गुरुवार सुबह युवक का शव उतराता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकाला, फिर पूछताछ कर शिनाख्त करने की कोशिश की। लेकिन पहचान नहीं हो सकी। जाजमऊ थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 32 वर्ष है। शव दो से तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम व आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क कर शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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