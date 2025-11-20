Hindustan Hindi News
एक साथ चार मौत से गांव में कोहराम; राहुल था घर का इकलौता चिराग, दाउद छोड़ गया एक साल की बेटी

Thu, 20 Nov 2025 01:00 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, देवरिया
यूपी में कानपुर के पनकी के आयल सीड्स कंपनी के परिसर के एक कमरे में चार युवकों की मौत से देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के तव्वकलपुर में गुरुवार की सुबह कोहराम मच गया। एक ही गांव के चार युवकों की मौत से चारो तरफ चीत्कार ही सुनाई देने लगा। मौत की सूचना आने के बाद गांव के लोग कानपुर के लिए रवाना हो गए। युवकों की मौत से गांव के अधिकांश घरों में चूल्हा तक नहीं जला। उधर पुलिस के साथ ही विभिन्न दलों के नेताओं का गांव में पहुंचना शुरू हो गया।

तरकुलवा थाना क्षेत्र के तव्वकलपुर के रहने वाल अमित कुमार बरनवाल पुत्र अयोध्या, संजू सिंह पुत्र फतेह बहादुर, दाउद पुत्र यासीन अंसारी, राहुल पुत्र लल्लन के साथ ही अमित का भाई अरुण, नागेंद्र समेत कई लोग कानपुर के पनकी के आयल सीड्स कंपनी में बेल्डर का कार्य करते थे। बुधवार की रात अमित कुमार, संजू सिंह, दाउद, राहुल, अरुण, नागेंद्र एक ही साथ भोजन किए और अरुण, नागेंद्र दूसरे कमरे में जाकर सो गए।

बताया जा रहा है कि अमित, संजू, दाउद, राहुल एक कमरे में सो गए। नागेंद्र ने बताया कि सुबह जब वह सोकर उठे तो अमित, संजू, दाउद व राहुल का कमरे का फाटक नहीं खुला। तो वह दरवाजे पर पहुंच कर आवाज लगाए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद फाटक तोड़कर अंदर गए तो अमित, संजू, दाउद व राहुल की मौत हो चुकी थी। पुलिस मान रही है कि चारो की मौत दम घूटने से हुई है। मौत की सूचना आते गांव में मातम छा गया।

आज ही थी जिबांबे के लिए अमित की फ्लाइट

तव्वकलपुर के रहने वाले अमित कुमार बरनवाल काफी होनहार रहे थे। दो माह पहले भाई के साथ कानपुर काम करने गए थे। उनकी गुरुवार की शाम जिबांबे के लिए फ्लाइट थी। इसलिए बुधवार की शाम वह काफी खुश थे। उनका सामान लेने पिता अयोध्या कानपुर गए थे। सामान लेकर जैसे ही वह घर आए, वैसे ही बेटे की मौत की सूचना घर पहुंची। इसके बाद पिता दहाड़ मारकर रोने लगे। वहीं पत्नी काजल का भी रोते-रोते बुरा हाल हो गया था। वह रोते-रोते बेहोश हो जा रही थी। मां कुसुमावती देवी केवल एक बार बेटे से बात कराने की जिद कर रही थी। उसे लोग सांत्वना दे रहे थे। मृतक अमित को एक बेटा आयांश व एक बेटी दिव्यांशा है। परिजनों को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोगों की भी आंखें भर आ रही थी।

दो माह पहले भाई के घायल होने पर संजू आए थे गांव

कानपुर में संजू सिंह काम करते थे। दो माह पहले छोटे भाई सूरज वर्मा सड़क हादसे में घायल हो गया था। भाई के घायल होने की सूचना पर वह घर आए थे। इसके बाद वह काम करने के लिए कानपुर चले गए थे। अभी उनकी शादी नहीं नहीं हुई थी। मौत की सूचना आते ही मां गुड्डी देवी दहाड़ मारकर रोने लगी। मां रोते-रोते बेहोश हो जा रही थी। भाई कानपुर के लिए रवाना हो गया।

खुशबुन निशा पति से मिलने की कर रही थी जिद

दाउद दो भाईयों में सबसे बड़े थे। छोटा भाई अनीश घर पर रहता है। मौत की सूचना जब घर पहुंची तो पत्नी खुशबुन निशा दहाड़ मारकर रोने लगी और रोते-रोते बेहोश हो जा रही थी। यही हाल मां सहाना का भी था, एक एक वर्ष की बेटी है।

राहुल की मौत से बुझ गया घर का इकलौता चिराग

लल्लन कुमार के इकलौते बेटे राहुल भी कानपुर में काम करते थे। इकलौता होने के चलते परिवार के लोगों के लिए चहेता थे। हर दिन परिवार के लोग उनसे बात करते और भोजन व सेहत पर विशेष ख्याल रखने की बात कहते थे। मौत की सूचना घर आते ही बहन पूजा, रीता व मां नर्वदा दहाड़ मारकर रोने लगी। मां इकलौते बेटे की मौत की सूचना के बाद रोते-रोते बेहोश हो जा रही थी। वहीं बहनें कह रही थी किं अब हम लोग किसकी कलाई पर राखी बांधेंगे। बहनों की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों की भी आंखें भर आ रही थी। बड़ी बहन पूजा की शादी हो चुकी है। छोटी बहन रीता की धूमधाम से शादी करने का राहुल ने सपना संजोया था। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था और इस हादसे ने घर के इकलौते चिराग को बुझा दिया।

