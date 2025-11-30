राजकीय सम्मान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश पंचतत्व में विलीन, डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे
यूपी के कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और शहर की राजनीति के प्रभावशाली चेहरों में से एक श्रीप्रकाश जायसवाल का अंतिम संस्कार रविवार को भैरोघाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आर्य समाज की रीति-रिवाज से दोनों बेटों और तीन पौत्रों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी।
यूपी के कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और शहर की राजनीति के प्रभावशाली चेहरों में से एक श्रीप्रकाश जायसवाल का अंतिम संस्कार रविवार को भैरोघाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आर्य समाज की रीति-रिवाज से दोनों बेटों और तीन पौत्रों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस दौरान सैकड़ों लोगों का हुजूम अपने नेता को अंतिम विदाई देने जुटा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान समेत कई जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और समाजसेवी मौजूद रहे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री का 81 साल की आयु में शुक्रवार देर शाम हार्ट अटैक से निधन हो गया था। बड़े बेटे सिद्धार्थ जायसवाल के कनाडा से सुबह लौटने के बाद अंतिम यात्रा पोखरपुर आवास से सुबह 11 बजकर 38 मिनट पर शुरू हुई। फूलों व पूर्व मंत्री के चित्र से सजाई गई खुली डीसीएम में पार्थिव देह को रखा गया। यात्रा कैनाल रोड उनके पुश्तैनी घर पहुंची। यहां पुराने पड़ोसियों और साथियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय तिलक हॉल लाए गए पार्थिव देह पर पार्टी के झंड़े बिछाए गए। यहां आसपास के मकानों की छतों से पुष्प बरसाए गए।
सैकड़ों कार्यकर्ता अपने नेता को विदाई देने के लिए श्रीप्रकाश अमर रहे नारे लगाते हुए भैरोघाट रवाना हुए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने भी पार्थिव देह के दर्शन किए। कानपुर के लगतार तीन बार सांसद व दो बार केंद्रीय मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल को बड़े बेटे सिद्धार्थ व छोटे बेटे गौरव जायसवाल के अलावा पौत्र रौनक, राघव व शिवम ने मुखाग्नि दी।
कानपुर के लिए गहरी क्षति : आरिफ
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रविवार सुबह 10 बजे दिवंगत श्रीप्रकाश जायसवाल के पोखरपुर स्थित आवास पहुंचे। श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह कानपुर, समाज के लिए गहरी क्षति है। हमारे बीच पुराने संबंध रहे, पार्टी से अलग होने के बाद भी रिश्तों में कोई दूरी नहीं आई। पुराने रिश्तों को जीने का हुनर श्रीप्रकाश में रहा। उन्होंने दोनों बेटों से कहा कि आपको अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। उनके सपनों को अब मिलकर पूरा करें।