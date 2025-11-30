Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Former Union Minister Shriprakash Jaiswal last rites with state honours Deputy CM Keshav Maurya reached
राजकीय सम्मान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश पंचतत्व में विलीन, डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे

राजकीय सम्मान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश पंचतत्व में विलीन, डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे

संक्षेप:

यूपी के कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और शहर की राजनीति के प्रभावशाली चेहरों में से एक श्रीप्रकाश जायसवाल का अंतिम संस्कार रविवार को भैरोघाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आर्य समाज की रीति-रिवाज से दोनों बेटों और तीन पौत्रों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी।

Sun, 30 Nov 2025 06:55 PMSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और शहर की राजनीति के प्रभावशाली चेहरों में से एक श्रीप्रकाश जायसवाल का अंतिम संस्कार रविवार को भैरोघाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आर्य समाज की रीति-रिवाज से दोनों बेटों और तीन पौत्रों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस दौरान सैकड़ों लोगों का हुजूम अपने नेता को अंतिम विदाई देने जुटा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान समेत कई जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और समाजसेवी मौजूद रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री का 81 साल की आयु में शुक्रवार देर शाम हार्ट अटैक से निधन हो गया था। बड़े बेटे सिद्धार्थ जायसवाल के कनाडा से सुबह लौटने के बाद अंतिम यात्रा पोखरपुर आवास से सुबह 11 बजकर 38 मिनट पर शुरू हुई। फूलों व पूर्व मंत्री के चित्र से सजाई गई खुली डीसीएम में पार्थिव देह को रखा गया। यात्रा कैनाल रोड उनके पुश्तैनी घर पहुंची। यहां पुराने पड़ोसियों और साथियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय तिलक हॉल लाए गए पार्थिव देह पर पार्टी के झंड़े बिछाए गए। यहां आसपास के मकानों की छतों से पुष्प बरसाए गए।

ये भी पढ़ें:श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे थे कांग्रेस नेता

सैकड़ों कार्यकर्ता अपने नेता को विदाई देने के लिए श्रीप्रकाश अमर रहे नारे लगाते हुए भैरोघाट रवाना हुए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने भी पार्थिव देह के दर्शन किए। कानपुर के लगतार तीन बार सांसद व दो बार केंद्रीय मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल को बड़े बेटे सिद्धार्थ व छोटे बेटे गौरव जायसवाल के अलावा पौत्र रौनक, राघव व शिवम ने मुखाग्नि दी।

कानपुर के लिए गहरी क्षति : आरिफ

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रविवार सुबह 10 बजे दिवंगत श्रीप्रकाश जायसवाल के पोखरपुर स्थित आवास पहुंचे। श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह कानपुर, समाज के लिए गहरी क्षति है। हमारे बीच पुराने संबंध रहे, पार्टी से अलग होने के बाद भी रिश्तों में कोई दूरी नहीं आई। पुराने रिश्तों को जीने का हुनर श्रीप्रकाश में रहा। उन्होंने दोनों बेटों से कहा कि आपको अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। उनके सपनों को अब मिलकर पूरा करें।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Kanpur News Sriprakash Jaiswal Keshav Prasad Maurya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |