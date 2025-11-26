कानपुर में भीषण आग की लपेट में राखी मंडी, आधा दर्जन से ज्यादा गोदामों का माल जलकर राख

संक्षेप: यूपी के कानपुर में भीषण आग ने कई गोदाम और उनमें रखा सामान जलाकर राख कर दिया। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के एक बार फिर राखी मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। आग से उठती ऊंची लपटों को देख मंडी में चीख-मुचार मच गई।

यूपी के कानपुर में भीषण आग ने कई गोदाम और उनमें रखा सामान जलाकर राख कर दिया। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के एक बार फिर राखी मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। आग से उठती ऊंची लपटों को देख जहां मंडी में चीख-मुचार मच गई, वहीं मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे भागकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक गोदामों में आग लगने की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के करीब साढ़े तीन से चार के बीच राखी मंडी में जहां लोग सुकून की नींद सो रहे थे। इस दौरान एक कबाड़ गोदाम से अचानक आग की लपटे उठी। कुछ ही देर में आग ने एकाएक आधा दर्जन से अधिक कबाड़ के गोदामों को अपने आगोश में ले लिया। जिससे आग और ज्यादा विकराल हो गयी। वहां मौजूद लोगों की आंख खुली और आग देखते ही चीख-पुकार मचने लगी। इसके बाद लोगों ने इधर-उधर भागकर सुरक्षित स्थान पहुंच जहां जान बचाई, वहीं कई दुकानदार कबाड़ गोदाम का माल बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए।