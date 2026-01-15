बीमारी ठीक करने की आड़ में धर्मांतरण का खेल, रुपये देकर ईसाई बना रहा पादरी पकड़ा

संक्षेप: यूपी के कानपुर में घाटमपुर के नौरंगा कस्बे में कई वर्षों से चल रहे धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने आरोपित पादरी को जेल भेज दिया। एक ग्रामीण की तहरीर पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस धर्मांतरण से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

नौरंगा कस्बे के हुसैना रोड में रहने वाले एलविन के घर पर धर्मांतरण की सूचना पर बजरंग दल के विभाग सह संयोजक शुभम् शौर्य अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष मनीष सचान समेत कई पदाधिकारी पहुंचे थे। एलविन पादरी है और मूलरूप से केरल के त्रिवेंद्रम का रहने वाला है।

एलविन के घर पर पदाधिकारी पहुंचे तो कमरे में महिला लेटी हुई थी और पादरी उसकी बीमारी ठीक करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा किया। सूचना पुलिस तक पहुंची तो इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट भी फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने एलविन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु की। इसी बीच फतेहपुर के जहानाबाद निवासी मुकेश कुमार ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत की। आरोप लगाया कि पादरी उसके साथ कई लोगों को धर्मांतरण का प्रलोभन दे रहा था। इंस्पेक्टर दिनेश बिष्ट ने बताया कि आरोपित के खिलाफ धर्मांतरण कराने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

युवक बोला- रुपये देकर धर्मांतरण कराता था पादरी बिधनू थाना क्षेत्र के अफजलपुर गांव निवासी आकाश पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में युवक बता रहा है कि पादरी एलविन उसे रमईपुर में मिला था। मुझे देखते ही कहा, तुम बहुत परेशान हो। सभी परेशानियां दूर करनी हों तो नौरंगा आ जाना। इसके बाद जब वह नौरंगा कस्बा पहुंचा तो पादरी ने उसे बाइबल पढ़ने को दी। इसके बाद उससे कहा गया कि हिन्दू धर्म छोड़कर यीशू की शरण में आ जाओ। इसके एवज में उसे रुपये मिलेंगे और शादी भी करा दी जाएगी। युवक ने बताया कि एक हजार रुपये प्रतिदिन देने का लालच भी दिया गया।

चंगाई सभा लगा करता था कैंसर के इलाज का दावा नौरंगा के एक घर में पिछले 10 साल से रह रहा एलविन क्षेत्र के लोगों को अपने प्रभाव में रखता था। वह चंगाई सभा लगाकर प्रार्थना से कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करता था। उससे हर समाज के विशेषकर दलित समुदाय के लोग ज्यादा जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक जांच में एक रजिस्टर मिला है जिसमें करीब सौ लोगों का लेखा-जोखा मिला है। एक वीडियो में पूछताछ के दौरान उसने कहा कि कैंसर सहित अन्य बीमारियों का वह प्रार्थना के जरिए इलाज कर देता है। यह कोई झाड़फूंक नहीं, बल्कि प्रार्थना है। इस पर उसका वीडियो बनाने वाले ने कहा कि वह गुटखा बहुत खाता है, छुड़वा दें तो वह कहता है कि प्रार्थना से हो जाएगा।