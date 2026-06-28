फर्जी मैरिज ब्यूरो पर बड़ी कार्रवाई, प्रीति-पूर्वी जैसी फर्जी दुल्हनें बनेंगी आरोपी
कानपुर से चल रहे फर्जी मैरिज ब्यूरो पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एआई से लोगों को फोटो बनाकर भेज रही लड़कियों को पुलिस ने पकड़कर आरोपी बनाया जा रहा है। प्रीति-पूर्वी जैसी फर्जी दुल्हनें आरोपी बनेंगी।
यूपी के कानपुर में मैरिज ब्यूरो के नाम पर फर्जी दुल्हनें खड़ीं करके लोगों को ठगा गया। लोगों को एआई से फोटो बनाकर उनको ठगा जा रहा था। इन लड़कियों को मैरिज ब्यूरो के कॉल सेंटर पर रखा गया था। ये लड़कियां वही एआई वाली फोटो लोगों को भेजकर उन्हें फंसाती थी और फिर उनसे रकम वसूली जा रही थी।
एआई से सुंदर दुल्हन बनाकर लोगों को ठगने वाली कॉल सेंटर की प्रीति और पूर्वी जैसी कई ऑनलाइन फर्जी दुल्हनें भी अब ठगी की आरोपी बनेंगी जबकि कॉल सेंटर में 15 दिन पहले काम करने आयी युवतियों को सरकारी गवाह बनाया जाएगा। पुलिस ने शुरुआत में कॉल सेंटर की 23 युवतियों को नोटिस देकर छोड़ दिया था, लेकिन रंजीश के काम में बराबर से शामिल युवतियों के चार्जशीट में नाम शामिल किए जाएंगे। मैरिज ब्यूरों की हकीकत जानने के बाद भी कई युवतियों ने लोगों को कॉल की और कंपनी में नौकरी करने की प्रति सप्ताह 60 हजार ठगने की शर्त भी पूरी की।
अधिकारियों के मुताबिक फरार तीन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भिलाई का रहने वाला रंजीश कुमार गौड़ कानपुर के नौबस्ता और किदवई नगर में परफेक्ट रिश्ते, शादी मैच इंडिया और शादी मैचिंग के नाम से मैरिज ब्यूरो चला रहा था। लोगों को फंसाने के लिए उसने कॉल सेंटर में युवतियां रखी थीं जो शादी के इच्छुक लोगों को एआई जेनरेटेड युवतियों की फोटो भेजकर फंसाती थीं। क्राइम ब्रांच प्रभारी सतीश यादव ने बताया, युवतियों को तब नोटिस देकर छोड़ा गया था। रंजीश के काम में जो युवतियां बराबर से शामिल रहीं हैं, उनके नाम शामिल किए जाएंगे जबकि अन्य युवतियों को सरकारी गवाह बनाया जाएगा।
वकील अमित, करम और जागृति फोन बंद कर फरार
क्राइम ब्रांच को इस मामले में रंजीश को सलाह देने वाले साइबर के वकील अमित कुमार, साथी करम पटेल और महिला जागृति की तलाश है। जांच में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ का अमित खुद भी कई मैरिज ब्यूरो चलाता है। झांसी और फतेहपुर में उसने कॉल सेंटर खोल रखा है। क्राइम ब्रांच को उसकी लोकेशन आगरा में मिली थी हालांकि वहां फोन बंद होने के बाद से वह फरार है। रंजीश का दूसरा साथी करम पटेल छत्तीसगढ़ का है जो रिश्ते मैचिंग नाम से मैरिज ब्यूरो चलाता है। तीसरी साथी जागृति कानपुर की रहने वाली है और उन्नाव में मैरिज ब्यूरों चलाती है। उसकी लोकेशन गोवा में मिली थी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें