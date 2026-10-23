सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र...नौकरी का झांसा देकर 43 लोगों से ठगी, ऐसे फंसाया

कानपुर में नौकरी का झांसा देकर 43 लोगों से 80 लाख रुपये की ठगी की गई। शातिरों ने पीड़ितों को सरकारी विभागों में अधिकारियों से मिलवाया और फिर कहा कि सीएम योगी से नियुक्ति पत्र मिलेंगे।

कानपुर, संवाददाता। शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 43 लोगों से 80 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामना आया है। खुद को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के संयुक्त सचिव का रिश्तेदार बता लोवर डिवीजन क्लर्क, और चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठ लिए। एक पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत कर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बिरहाना रोड निवासी शरद अवस्थी ने बताया कि वह बेकनगंज स्थित सिनेमा घर में केयरटेकर हैं। फजलगंज का नीरज मिश्रा बिजली का काम करने आता था। वर्ष 2024 में मुलाकात के दौरान नीरज ने बताया कि उसके ममिया ससुर अरविंद नारायन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने कानपुर देहात के एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी के पद पर उसकी नौकरी लगवा दी है। उसने उनके बच्चों को राज्यपाल के कोटे से पांच लाख रुपये में नौकरी लगवाने का झांसा दिया।

ढाई लाख रुपये पहले और ढाई लाख बाद में देने की बात कही। उन्होंने उसे ढाई लाख दे दिए। इसके बाद उनके बेटे और बेटी को लखनऊ ले जाकर फार्म भरवाया। फिर नियुक्ति पत्र देने के लिए तारीखें देता रहा। जानकारी करने पर पता चला कि वह 43 लोगों से नौकरी के नाम पर 80 लाख ले चुका है। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है।

ससुर चयन आयोग के संयुक्त सचिव, सीएम देंगे नियुक्ति पत्र शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 43 लोगों से 80 रुपये ठगने वाले शातिर ने बड़े-बड़े दावे कर लोगों को अपने जाल में फांसा। उन्हें बताया कि उसके ममिया ससुर शिक्षा सेवा चयन आयोग के संयुक्त सचिव हैं और नौकरी लगने के बाद सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। इतना ही नहीं वह पीड़ितों को प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा कार्यालय और लखनऊ शिक्षा निदेशालय तक ले गया।

बिरहाना रोड निवासी शरद अवस्थी ने बताया कि फजलगंज में रहने वाला नीरज मिश्रा ने उनके बेटे और बेटी को राज्यपाल के कोटे से शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इतना ही नहीं आरोपित ने पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया। नीरज उन्हें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के कार्यालय ले गया। जहां उसने कैंटीन में अरविंद नारायन शुक्ला नाम के व्यक्ति से मिलवाया। आरोपित ने उन्हें अपना ममिया ससुर बताते हुए उनका परिचय यूपी बोर्ड का ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में दिया।