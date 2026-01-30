आईएएस की ट्रेनिंग में हूं, नीली बत्ती की गाड़ी में घुमाऊंगा...फर्जी डीएम ने लड़की को ठगा

संक्षेप: यूपी के कानपुर में कल्याणपुर की युवती को झांसा देकर शारीरिक और आर्थिक शोषण करने वाले फर्जी डीएम को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बुधवार रात चकेरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। युवती ने आरोप लगाया था कि उसने डीएम बन साढ़े 26 लाख कैश और लाखों के गहने ठग लिए थे।

यूपी के कानपुर में कल्याणपुर की युवती को झांसा देकर शारीरिक और आर्थिक शोषण करने वाले फर्जी डीएम को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बुधवार रात चकेरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। युवती ने आरोप लगाया था कि उसने डीएम बन साढ़े 26 लाख कैश और लाखों के गहने ठग लिए थे। फोन करने पर कहता था आईएएस की ट्रेनिंग में हूं। लौटकर तुम्हें नीली बत्ती वाली गाड़ी में घुमाऊंगा। कई दिन बाद भी जब रुपये नहीं दिए तो 16 जनवरी को युवक, उसके भाई और दोस्त पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कल्याणपुर की युवती की 2023 में चचेरे भाई की शादी में चकेरी निवासी नितेश पांडे से मुलाकात हुई थी। तब नितेश ने खुद को बैंक का फील्ड अफसर बता युवती से करीबी बना ली। इसके बाद युवती को बताया वह महोबा का एसडीएम बन गया है। कुछ दिन बाद आईएएस की परीक्षा पास करने और कानपुर का डीएम बनने की बात कही। कानपुर डीएम का फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी व्हाट्सएप पर भेजा। इसी झांसे में लेकर रुपये और गहने हड़प लिए। रकम वापस मांगने पर कहता था वह ट्रेनिंग में है। अंत में युवती ने कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बुधवार रात नितेश पांडे को दबोचा।