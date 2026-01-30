आईएएस की ट्रेनिंग में हूं, नीली बत्ती की गाड़ी में घुमाऊंगा...फर्जी डीएम ने लड़की को ठगा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Fake DM Looted Girl Molested her saying training For IAS will drive in Government car
संक्षेप:

यूपी के कानपुर में कल्याणपुर की युवती को झांसा देकर शारीरिक और आर्थिक शोषण करने वाले फर्जी डीएम को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बुधवार रात चकेरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। युवती ने आरोप लगाया था कि उसने डीएम बन साढ़े 26 लाख कैश और लाखों के गहने ठग लिए थे।

Jan 30, 2026 12:56 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में कल्याणपुर की युवती को झांसा देकर शारीरिक और आर्थिक शोषण करने वाले फर्जी डीएम को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बुधवार रात चकेरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। युवती ने आरोप लगाया था कि उसने डीएम बन साढ़े 26 लाख कैश और लाखों के गहने ठग लिए थे। फोन करने पर कहता था आईएएस की ट्रेनिंग में हूं। लौटकर तुम्हें नीली बत्ती वाली गाड़ी में घुमाऊंगा। कई दिन बाद भी जब रुपये नहीं दिए तो 16 जनवरी को युवक, उसके भाई और दोस्त पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कल्याणपुर की युवती की 2023 में चचेरे भाई की शादी में चकेरी निवासी नितेश पांडे से मुलाकात हुई थी। तब नितेश ने खुद को बैंक का फील्ड अफसर बता युवती से करीबी बना ली। इसके बाद युवती को बताया वह महोबा का एसडीएम बन गया है। कुछ दिन बाद आईएएस की परीक्षा पास करने और कानपुर का डीएम बनने की बात कही। कानपुर डीएम का फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी व्हाट्सएप पर भेजा। इसी झांसे में लेकर रुपये और गहने हड़प लिए। रकम वापस मांगने पर कहता था वह ट्रेनिंग में है। अंत में युवती ने कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बुधवार रात नितेश पांडे को दबोचा।

रिश्तेदारों से उधार रुपये लेकर दिए थे नितेश को

बैंक अफसर के बाद नितेश ने युवती को एसडीएम पद पर चयन होने की बात बताई। पहले पोस्टिंग बांदा फिर महोबा में बताई। उसने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच किया गया है और आईएएस की पढ़ाई जारी रखने की बात कही। इंटरव्यू के नाम पर पहले साढ़े तीन लाख रुपये लिए। और पैसे मांगने पर 23 लाख एकत्र कर दे दिए। इतना ही नहीं दोस्त दिवाकर मिश्रा के कहने पर नितेश को सवा किलो चांदी की सिल्ली, लाखों के जेवर भी दे दिए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
