कानपुर के 1500 करोड़ ठगने वाले महाठग के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया एक और मुकदमा, अब तक 17 केस

संक्षेप:

Dec 25, 2025 08:24 am IST लखनऊ/कानपुर, हिन्दुस्तान टीम
700 से अधिक लोगों से करीब 1500 करोड़ की ठगी करने के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर, कानपुर पुलिस ने बुधवार को सोनी के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज किए। उसके खिलाफ अब तक कुल 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली निवासी सोनी और उसकी दोनों पत्नियों की सम्पत्तियों के बारे में कानपुर पुलिस से भी कई जानकारियां मांगी गई हैं। कानपुर पुलिस इस मामले में काफी ब्योरा दो दिन पहले ईडी को उपलब्ध भी करा चुकी है।

कानपुर पुलिस की जांच में महाठग सोनी के खातों से फिल्म अभिनेता सोनू सूद से लेन-देन की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा भी कई बड़े हीरो-हीरोइन से उसके संपर्क सामने आ चुके हैं। सोनी की ब्लूचिप कंपनी निवेशकों को तीन प्रतिशत महीना यानी 36 प्रतिशत सालाना मुनाफा देने का लालच देकर निवेश करा लेती थी। लोगों को अपना प्रभाव दिखाने के लिए वह अक्सर फिल्मी कलाकारों के साथ बड़े आयोजन करवाता था। ईडी के अफसर जल्द ही उससे जुड़े लोगों से पूछताछ करेंगे।

महाठग पर 6.67 करोड़ की ठगी में दो और रिपोर्ट

महाठग रवींद्र नाथ सोनी की ठगी का शिकार एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं। उसने अपनी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा। जो वेतन दिया वह भी इन्वेस्ट करवा लिया। ब्लूचिप कंपनी की रिलेशनशिप मैनेजर से 17 लाख रुपये और एनआरआई से 6.50 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। दोनों ने बुधवार को कोतवाली में तहरीर दी जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महाठग पर अब तक 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रवींद्र नाथ सोनी ने कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा। लखनऊ निवासी ब्लूचिप कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर नेहा सक्सेना से 17 लाख रुपये और बिहार के गोपालगंज निवासी एनआरआई संदीप पांडेय से 6.50 करोड़ रुपये की ठगी की। बुधवार को दोनों पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मिले। उन्होंने रवींद्र नाथ सोनी, सूरज जुमानी समेत ब्लूचिप से जुड़े कई अन्य लोगों के बारे में कई जानकारियां दी हैं।

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि नेहा सक्सेना ब्लूचिप कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर थीं। उनसे भी गारंटी रिटर्न स्कीम और ब्लूचिप सेल्फ ट्रेडिंग में 17 लाख रुपये का निवेश कराया। नेहा ने जब रिटर्न मांगा तो कई बहाने बनाए गए। दुबई गोल्फ क्लब में काम करने वाले एनआरआई संदीप पांडेय से कई बार में 6.5 करोड़ रुपये का निवेश कराया। इसके एवज में रवींद्र सोनी ने उन्हें कई चेकें भी दी हैं। नेहा और संदीप की शिकायत पर पुलिस आयुक्त के निर्देश से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

यह था मामला

कोतवाली थाने में 42.29 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने रवींद्र नाथ सोनी को देहरादून से गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही दुबई से लोगों ने कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। जिसके बाद ही इस बात का खुलासा हुआ कि रवींद्र नाथ सोनी महाठग है। एसआईटी की जांच में 700 लोगों से 1500 करोड़ रुपये तक की ठगी की जानकारी सामने आयी थी।

