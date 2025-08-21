UP Kanpur Dumper Crushed Dragged Uncle and Niece Bodies in pieces eaten by dogs मामा-भांजी को डंपर ने रौंदा, शरीरों के चीथड़े उड़े, कुत्ते नोंचते रहे बचे टुकड़े, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मामा-भांजी को डंपर ने रौंदा, शरीरों के चीथड़े उड़े, कुत्ते नोंचते रहे बचे टुकड़े

यूपी के कानपुर में घाटमपुर में बुधवार को हादसे से दिल दहल गया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोपेड सवार मामा-भांजी की मौत हो गई, जबकि नाना गंभीर रूप से घायल हो गए। 20 मीटर तक घिसटते गए दोनों के शवों के चीथड़े उड़ गए। पुलिस ने डंपर पकड़ लिया है।

Srishti Kunj संवाददाता, कानपुरThu, 21 Aug 2025 08:22 AM
यूपी के कानपुर में घाटमपुर में बुधवार को हादसे से दिल दहल गया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोपेड सवार मामा-भांजी की मौत हो गई, जबकि नाना गंभीर रूप से घायल हो गए। 20 मीटर तक घिसटते गए दोनों के शवों के चीथड़े उड़ गए। पुलिस ने डंपर पकड़ लिया है। फतेहपुर के बकेवर स्थित गोपालपुर निवासी 68 वर्षीय चंद्रपाल कुशवाहा चार दिन पहले रेउना के मछैला गांव निवासी बेटी गुड्डन के घर आए थे। बुधवार को गुड्डन का 14 वर्षीय बेटा अरुण नाना को लेकर जहांगीराबाद अपनी बहन सोनम के यहां गया था। शाम चार बजे लौटते वक्त बहन की तीन साल की बेटी प्रज्ञा को भी साथ ले आया।

अरुण मोपेड चला रहा था जबकि बीच में भांजी व पीछे चंद्रपाल बैठे थे। मूसानगर रोड पर जनता महाविद्यालय के सामने पहुंचे थे तभी पीछे से आ रहे डंपर ने मोपेड में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अरुण और प्रज्ञा डंपर के टायरों के नीचे आ गए, जबकि चंद्रपाल का पैर कुचल गया। डंपर रुकने के बजाए दोनों को 20 मीटर तक घसीटता ले गया। भयावह मंजर देख राहगीर भी दहशत में आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चंद्रपाल को सीएचसी पहुंचाया जहां से हैलट रेफर कर दिया गया।

डंपर ने 20 मीटर घसीटा कुत्ते नोचते रहे अवशेष

मूसानगर रोड पर जनता महाविद्यालय के सामने हुए दर्दनाक हादसे ने जहां दो परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया वहीं, मानवता को भी शर्मसार कर दिया। डंपर की टक्कर से मोपेड चला रहे अरुण और तीन साल की मासूम प्रज्ञा की मौत पर भी पुलिस को भी तरस नहीं आया। डंपर 20 मीटर तक दोनों को घसीटता रहा और शव के चीथड़े बिखर गए। मौके पर पहुंची पुलिस को इतनी जल्दी थी कि दोनों के शवों के जो टुकड़े बटोरे जा सके वो ही सीएचसी भिजवा दिए। बाकी टुकड़े कुत्ते व कौवे नोचने लगे। मौके पर उमड़ी राहगीरों की भीड़ भी पुलिस की अमानवीयता पर हैरान थी। लोगों का कहना था कि पुलिस ने ऐसा इसिलए किया ताकि जाम न लग जाए। उधर, बच्चों की मौत की सूचना के बाद परिजन पहुंचे तो कोहराम मच गया। शवों के टुकड़े देख चीख-चीत्कारें मच गईं। भीड़ के सामने ही जानवर बच्चों के अवशेष नोचकर खाते रहे।

हादसे के बाद दोनों परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए। तीन साल की प्रज्ञा घर की इकलौती बेटी थी। उसकी मौत के बाद कार चालक पिता संदीप सीएचसी पहुंचे और बदहवास हो गए। उसका फोन बज रहा था लेकिन वह उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मां बिलखकर रो रही थी। उसने अपनी बेटी के साथ इकलौते भाई को भी खो दिया था। ऐसा ही हाल अरुण के घर का भी था। सब्जी विक्रेता सियाराम के इकलौते बेटे अरुण की दो बहनें सोनम व पूनम हैं। उन्होंने बताया कि अरुण मोपेड अच्छी चलाता था इसलिए परिजन उसे जाने देते थे।

डग्गामार वाहन व अतिक्रमण हादसे की वजह

घाटमपुर में हादसे कोई नई बात नहीं हैं। कभी डग्गामार वाहनों की अराजकता तो सड़क किनारे अतिक्रमण आएदिन हादसों का सबब बनता है। दो दिन पहले एडीजी ट्रैफिक ने घाटमपुर में बैठटक कर हाईवे पर दुर्घटनाएं रोकने की कवायद की थी लेकिन कार्रवाई उसी बंद कमरे में ही दम तोड़ गई। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहां डग्गामार वाहनों का दिन भर जमावड़ा रहता है। ई-रिक्शा, टेम्पो के अलावा सड़क किनारे नाले के ऊपर तक दुकानें सजती हैं, राहगीरों को यहां मजबूरन सड़क से गुजरना पड़ता है।

