यूपी में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत; भतीजे की हालत गंभीर

संक्षेप: यूपी के कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। इस हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत हो गई है। वहीं भतीजे की हालत गंभीर बताई जा रही है।

यूपी के कानपुर देहात सड़क हादसा हो गया है। यहां रसूलाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालत गंभीर है। उसे कानपुर रेफर किया गया है। ये सभी लोग गोंडा से रसूलाबाद के अकौढ़िया में एक रिश्तेदार के बेटे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे।

बहाराइच रोड गोंडा में टेंटहाउस का कारोबार करने वाले 55 वर्षीय राकेश श्रीवास्तव पुत्र प्रेम प्रकाश, भाई 47 वर्षीय राधेश श्रीवास्तव और भतीजा 26 वर्षीय अभिषेक पुत्र राजेश और कार चालक 42 वर्षीय मो. इरफान उर्फ करिया पुत्र हकीम मोहम्मद निवासी तिवारीपुरवा गिर्द गोंडा के साथ शुक्रवार को रसूलाबाद के अकौढ़िया में रिश्तेदार दिलीप श्रीवास्तव के बेटे अंश के मुंडन संस्कार में आए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये सभी वापस जा रहे थे। तभी सहाबापुर-भेवान मार्ग पर चाट नेवादा गांव के सामने तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। डायल-112 पर दी गई सूचना पर पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह ने ग्रामीणों की मदद से सभी को नहर से बाहर निकलवाया। इन्हें सीएचसी रसूलाबाद भेजा गया।