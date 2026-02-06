Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Dehat Speeding car plunges into canal, killing 3 including 2 brothers; nephew condition critical
यूपी में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत; भतीजे की हालत गंभीर

यूपी में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत; भतीजे की हालत गंभीर

संक्षेप:

यूपी के कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। इस हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत हो गई है। वहीं भतीजे की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Feb 06, 2026 08:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर देहात सड़क हादसा हो गया है। यहां रसूलाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालत गंभीर है। उसे कानपुर रेफर किया गया है। ये सभी लोग गोंडा से रसूलाबाद के अकौढ़िया में एक रिश्तेदार के बेटे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बहाराइच रोड गोंडा में टेंटहाउस का कारोबार करने वाले 55 वर्षीय राकेश श्रीवास्तव पुत्र प्रेम प्रकाश, भाई 47 वर्षीय राधेश श्रीवास्तव और भतीजा 26 वर्षीय अभिषेक पुत्र राजेश और कार चालक 42 वर्षीय मो. इरफान उर्फ करिया पुत्र हकीम मोहम्मद निवासी तिवारीपुरवा गिर्द गोंडा के साथ शुक्रवार को रसूलाबाद के अकौढ़िया में रिश्तेदार दिलीप श्रीवास्तव के बेटे अंश के मुंडन संस्कार में आए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये सभी वापस जा रहे थे। तभी सहाबापुर-भेवान मार्ग पर चाट नेवादा गांव के सामने तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। डायल-112 पर दी गई सूचना पर पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह ने ग्रामीणों की मदद से सभी को नहर से बाहर निकलवाया। इन्हें सीएचसी रसूलाबाद भेजा गया।

ये भी पढ़ें:यूपी रोडवेज के इन ड्राइवर-कंडक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी, योगी सरकार की सौगात

वहां मौजूद डॉ शैलेंद्र ने जांच के बाद राकेश, उनके भाई राधेश और चालक मो. इरफान को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल भतीेजे अभिषेक को कानपुर रेफर कर दिया। एएसपी राजेश पांडेय ने बताया कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरने से हादसा होने की बात सामने आई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Gonda अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |