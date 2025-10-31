Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Dehat: Mother arrested for son murder; lover paid insurance premiums to claim the money
बेटे की हत्यारोपी मां भी गिरफ्तार, बीमा की रकम हड़पने के लिए प्रेमी भरता था किस्तें

बेटे की हत्यारोपी मां भी गिरफ्तार, बीमा की रकम हड़पने के लिए प्रेमी भरता था किस्तें

संक्षेप: यूपी के कानपुर देहात में बेटे की हत्यारोपी मां को भी पुलिस ने  गिरफ्तार कर लिया है।  आरोपी प्रेमी मयंक और उसके भाई ऋषि को मुठभेड़ में पकड़ा तो ममता के ही मास्टरमाइंड होने का पता चला। प्रदीप की मौत को हादसा दिखाकर बीमा राशि हड़पने की भी साजिश थी।

Fri, 31 Oct 2025 05:48 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के कानपुर देहात में प्रेम संबंधों में बाधा बने बेटे प्रदीप की प्रेमी और उसके भाई से हत्या कराने की आरोपी मां ममता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की पूरी साजिश रचने के बाद वह रिश्तेदारी में चली गई थी। बेटे का शव मिलने के बाद आई तो हत्या को हादसा बताती रही। पुलिस ने 28 अक्तूबर की रात आरोपी प्रेमी मयंक और उसके भाई ऋषि को मुठभेड़ में पकड़ा तो ममता के ही मास्टरमाइंड होने का पता चला। जांच में यह भी सामने आया कि इन लोगों ने प्रदीप के नाम पर दो साल में 33 लाख के चार बीमे कराए थे। प्रदीप की मौत को हादसा दिखाकर बीमा राशि हड़पने की भी साजिश थी। इसकी किस्तें भी मयंक और ऋषि भरते थे।

बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव का रहले वाला प्रदीप उर्फ सुक्खा आंध्रप्रदेश में गोलगप्पे का ठेला लगाता था। दीपावली के मौके पर वह गांव आया था। 27 अक्तूबर को उसे वापस जाना था। एक दिन पहले गांव के ही मयंक व उसके भाई ऋषि ने होटल में खाना खिलाने का झांसा देकर अपने साथ कार से ले गए थे। शराब पिलाने के बाद कार में हथौड़ी से वार कर हत्या कर दी थी।

इसके बाद हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव डेरापुर थाना क्षेत्र के बलहरामऊ के पास फेंक दिया था। प्रदीप के बाबा ने दोनों युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि ममता किसी भी तरह की रंजिश से इनकार करते हुए बेटे की हत्या को हादसा बताती रही। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मयंक व उसके भाई को गिरफ्तार किया तो प्रेम संबंधों के विरोध के साथ ही बीमा पॉलिसी हड़पने के लिए हत्या का खुलासा किया। साथ ही ममता के इशारे पर वारदात करने की बात कबूल की। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि इसी आधार पर पुलिस ने ममता को भी गिरफ्तार कर लिया।

बेटे ने मयंक के साथ देख लिया था तो रची मारने की साजिश

एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि पूछताछ में पकड़ी गई ममता ने बताया कि पति की मौत के बाद उसके गांव के ही मयंक से संबंध हो गए थे। इसके चलते मयंक ने शादी नहीं की थी। उसके छोटे भाई ऋषि की शादी हो चुकी है। उसके बेटे प्रदीप ने उसे व मयंक को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद प्रदीप उससे कम बात करता था और अपने बाबा के साथ रहने लगा था। इसके बाद उसने उसके नाम से चार पॉलिसी कराकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए वह वारदात वाले दिन रिश्तेदारी में चली गई थी।

एक साल पहले प्रदीप ने किया था आत्महत्या का प्रयास

अंगदपुर गांव में प्रदीप की हत्या कराने वाली उसकी मां के प्रति ग्रामीणों में नफरत का भाव दिखा। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि प्रदीप ने मां की करतूत को देखकर एक साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। हालांकि उसके बाबा व चाचा ने उपचार कराने के बाद उसे बचा लिया था। इसके बाद वह आंधप्रदेश चला गया था। वह अपने बाबा के साथ ही अधिक समय बिताता था।

ममता के चाल-चलन से आजिज था पूरा परिवार

हत्या का शिकार प्रदीप की मां की करतूतों से उसके बेटे की नहीं, पूरा परिवार आजिज था। महिला के कारण गांव में हो रही बदनामी के चलते प्रदीप का ट्रक चालक बड़ा भाई भी उससे अलग रहने लगा था। उसके बाबा व चाचा भी परेशान थे। दीवाली में घर आने पर प्रदीप ने मां का तीखा विरोध किया था।

दो साल में 33 लाख के कराए चार बीमे

प्रदीप की हत्या के बाद पुलिस की छानबीन में पता चला कि दो साल के अंतराल में उसके नाम 33 लाख के चार बीमा कराए गए। एसपी ने बताया कि इनमें चार लाख, छह लाख, आठ लाख व 15 लाख का बीमा शामिल है। इसमें एक पॉलिसी दोगुने क्लेम वाली भी है। एसओ बरौर अमिता वर्मा को छानबीन में एक पॉलिसी में प्रदीप का नंबर व एक में मयंक का मोबाइल नंबर पड़ा मिला। उन्होंने बताया कि प्रदीप के दूसरे भाई के नाम से एक भी बीमा नहीं होने की भी जानकारी भी मिली। इससे पता चलता है कि बीमा राशि हड़पने के लिए भी यह खेल खेला गया।

प्रदीप के एक भाई ने जेल में 2021 में लगा ली थी फांसी

प्रदीप का एक भाई आशीष शर्मा डीजे संचालक था। छह फरवरी 2016 को वह डेरापुर थाना क्षेत्र के एकगांव में शादी समारोह में डीजे बजाने गया था। वहां उसने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में जेल में निरुद्ध आशीष मई 2019 में बहन की शादी में एक माह की जमानत पर गांव आया था। शादी के बाद वह फिर से जेल चला गया था। तीन दिसंबर 2020 को बीस साल की सजा हो गई थी। इसके बाद वह ठीकठाक चाल-चलन के कारण रायटर बना दिया गया था। आशीष ने 15 मार्च 2021 को उसने जेल के स्टोर में फांसी लगा ली थी।

