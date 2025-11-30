Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Dehat Man killed by man claiming black magic to get girlfriend back
गर्लफ्रेंड पाने के लिए वशीकरण के चक्कर में हुई हत्या, काला जादू करने वाले ने उतारा मौत के घाट

गर्लफ्रेंड पाने के लिए वशीकरण के चक्कर में हुई हत्या, काला जादू करने वाले ने उतारा मौत के घाट

संक्षेप:

यूपी के कानपुर में एक हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा किया। एक मामूली झगड़े के बाद आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया था। मृतक ने आरोपी को तंत्र-मंत्र करने के लिए मौटी रकम दी थी।

Sun, 30 Nov 2025 03:16 PMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर देहात
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में एक हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा किया। एक मामूली झगड़े के बाद आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया था। मृतक ने आरोपी को तंत्र-मंत्र करने के लिए मौटी रकम दी थी। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हुई और फिर हाथापाई में आरोपी ने पीड़ित पर चाकू से वारकर उसे मौत के घाट उतारा। इसके बाद आत्महत्या का रूप देकर वहां से फरार हो गया। आरोपी को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कानपुर देहात में एक व्यापारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हत्या तंत्र-विद्या के चक्कर में हुई थी। मृतक प्रेमिका का वशीकरण करना चाहता था। इसके लिए उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया और आरोपी को तंत्र विद्या करने के लिए रकम दी। बताया जा रहा है कि मृतक की प्रेमिका की शादी हो गई थी। इसी के बाद उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। इसी बीच उसकी प्रेमिका का पति से झगड़ा हुआ तो वो घर वापस आ गई। ऐसे में युवक ने समझा तंत्र विद्या के कारण लड़की वापस आई है।

ये भी पढ़ें:कार की बोनट पर बैठ बनाई रील, दोस्तों संग हाइवे पर की मस्ती और जोखिम में डाली जान

कुछ समय पहले लड़की अपने पति से सुलह करके वापस ससुराल चली गई। युवक ने दोबारा तंत्र विद्या करवाने के लिए आरोपी को रकम दी। इसी दौरान दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया। तांत्रिक और युवक की हाथा पाई हो गई। विवाद के बीच अपनी पोल खुलती देख तांत्रिक ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। उसने चाकू से कई वार किए और फिर ब्लेड पर खून लगाकर आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Kanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |