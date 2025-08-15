UP Kanpur Cyber Thug busted 4 crore 50 lakh freeze fake call center in apartments 150 लोगों का स्टाफ, दो मंजिलों पर फर्जी कॉल सेंटर; 4.5 करोड़ रुपये फ्रीज कर साइबर ठगी का भंडाफोड़, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
150 लोगों का स्टाफ, दो मंजिलों पर फर्जी कॉल सेंटर; 4.5 करोड़ रुपये फ्रीज कर साइबर ठगी का भंडाफोड़

यूपी के कानपुर में सिविल लाइंस में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस हिरासत में मास्टरमाइंड पुलकित द्विवेदी को लिया गया। साइबर ठगी का भंडाफोड़ करते हुए 4.5 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं।

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुरFri, 15 Aug 2025 01:40 PM
यूपी के कानपुर में क्राइम ब्रांच ने वीआईपी रोड स्थित फ्लैट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। संचालक फर्जी ऑनलाइन कंपनियां खोलकर विदेशी और भारतीय विक्रेताओं के उत्पादों को अच्छी कीमत पर बेचने का झांसा देते थे। इसके बाद खुद ही दूसरी कंपनी के अधिकारी बनकर बड़ी डील करते थे। ब्रोकर कंपनी ट्रेड लेटर जारी करने के नाम पर विक्रेता कंपनियों से अच्छी-खासी रकम वसूलती थी। इसके बाद फोन नंबर बंद कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक ठगी का यह खेल पांच वर्ष से चल रहा था। अहम बात है कि कॉल सेंटर में 150 से अधिक कर्मचारी काम करते थे। छह बैंक खातों में जमा करीब 4.5 करोड़ रुपये फ्रीज कराए हैं।

कंपनी के पूर्व कर्मी की शिकायत पर खुला खेल

कॉल सेंटर में जॉब करने वाले कर्मी जितेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि संचालक पुलकित द्विवेदी पत्नी वर्तिका व पार्टनर सत्यकाम साहू के साथ मिलकर फर्जी कॉल सेंटर चला रहा है। आरोपित ने वेबिक्सी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड व ग्लोबल ट्रेड प्लाजा समेत कई कंपनियां बना रखी हैं। इन कंपनियों के जरिए ओपेन सोर्स साइटों से लोगों का डाटा लेकर देश-विदेश में विभिन्न उत्पादों के लिए ग्राहक तलाशने वाले लोगों को बिचौलिया बनकर ट्रैप में फंसाते हैं।

दरअसल यह लोग उत्पाद के लिए विदेश में अच्छी कीमत दिलाने का वादा करते हैं और उनका प्रमोशन करते हैं। इसके बाद कंपनी संचालकों को विश्वास में लेकर दूसरी फर्जी कंपनियों के नाम से खुद ही डील करते हैं। इसके बाद ट्रेड लेटर के नाम पर लोगों से व्यापार के पहले बड़ी रकम वसूलते हैं। फिर मोबाइल बंद कर देते हैं। साइबर थाने में अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मास्टरमाइंड पुलकित एमबीए पास है। डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पुलकित की पत्नी और पार्टनर की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

गबन का मुकदमा कराया था दर्ज

कंपनी संचालक पर रिपोर्ट कराने वाले जितेंद्र कुमार के खिलाफ कंपनी संचालक पुलकित द्विवेदी ने गबन का मुकदमा कराया था। इसमें कई लाख लेकर भागने और डाटा चुराने का आरोप लगाया गया था।

थाईलैंड के वर्चुअल नंबरों से बात

पूछताछ में पुलकित ने पुलिस को बताया कि अधिकतर कॉल व्हॉट्सएप पर किए जाते थे। यह थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और नाइजीरिया के वर्चुअल नंबर होती थे ताकि विदेशी लोग विश्वास कर सकें। पुलिस ने मौके से 57 मोबाइल, 78 डेस्कटॉप, 11 लैपटाप, पेनकार्ड, 4 मोहरें, स्कैनर बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर पकड़ा

डीसीपी क्राइम ने एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई। जितेंद्र के बताए तरीके पर ही पुलिस ने विदेशी ट्रेडर बनकर कंपनी से संपर्क किया और सौदेबाजी हुई। आरोपितों ने ट्रेड लेटर के बाद ही मॉरीशस से माल खरीदने की बात कही। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने ट्रेड लेटर के लिए आरोपितों से संपर्क किया। आरोपितों ने मोटी रकम मांगी। अधिकारियों के मुताबिक विश्वास में लेने के लिए अमेरिका के पते का फर्जी पासपोर्ट भेजा गया। यहीं से आरोपितों के ठगी के मामले में संलिप्त होने की पुष्टि हुई। साइबर सेल के आईफोरसी पोर्टल पर भी लगातार सिविल लाइंस के सिक्का चौराहा स्थित फ्लैट से कॉल करने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने छापामार कर आरोपित को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपित की पत्नी वर्तिका और टेक्निकल पार्टनर सत्यकाम साहू फरार हैं।

अलग-अलग वर्टिकल बना रखे थे

एडीसीपी अंजलि ने बताया कि संचालक ने दोनों फ्लोर पर ही अलग-अलग वर्टिकल बना रखे थे। प्रमोशन, कॉल, विज्ञापन, वेबसाइट सभी काम बंटे हुए थे। एक वर्टिकल में काम करने वाले दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही कर्मचारियों का मोबाइल और जरूरी दस्तावेज भी बांड के नाम पर जमा करा लिए जाते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के बार में और जानकारी जुटा रही है।

