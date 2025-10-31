बीटेक और एमबीए पास बने साइबर अपराधी, कर्ज देने वाले ने सिखाया ठगी का तरीका

संक्षेप: कोरोना काल में सिंगापुर की नौकरी छूटने के बाद बीटेक और एमबीए डिग्री धारकों ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी का गिरोह बना लिया। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों से ठगी करने लगे। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया।

कोरोना काल में सिंगापुर की नौकरी छूटने के बाद बीटेक और एमबीए डिग्री धारकों ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी का गिरोह बना लिया। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों से ठगी करने लगे। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से तीन लैपटॉप, 14 मोबाइल, एक महिंद्रा थार कार और क्रिकेट किट पुलिस ने बरामद की है।

डीसीपी क्राइम अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि गोविंद नगर निवासी सुनील कुमार खन्ना के साथ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 1.35 लाख रुपये की ठगी हुई थी। गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम की टीम जांच करने लगी। डिजिटल साक्ष्यों, बैंक ट्रांजेक्शन और तकनीकी जांच के बाद यूपी के बागपत निवासी अनुज तोमर और दिल्ली निवासी विवेक शर्मा को पंजाब पुलिस की मदद से चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

टीम ने आरोपितों के पास से तीन लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, महिंद्रा थार कार, क्रिकेट किट और अन्य लग्जरी वस्तुएं बरामद की। आरोपित अनुज तोमर एमबीए और विवेक शर्मा बीटेक डिग्री धारक हैं। दोनों आरोपित साथ में पढ़ाई करने के बाद सिंगापुर में नौकरी करने लगे थे। फिर नौकरी छूटने के बाद वह भारत लौट साइबर ठगी करने लगे।

जिससे लिया कर्ज उसी ने सिखाया ठगी का तरीका साइबर सेल थाना प्रभारी शिवकुमार शर्मा ने बताया कि सिंगापुर में नौकरी छूटने के बाद आरोपित वापस भारत लौटे। उनके ऊपर काफी कर्ज हो गया। विवेक शर्मा ने अपने मकान में रहने वाले एक युवक से भी कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाने में असमर्थता जताने पर युवक ने उन्हें साइबर ठगी का तरीका सिखाया।

चलती कार से करते थे कॉल पुलिस ने बताया कि आरोपित पुलिस से बचने के लिए रोजाना दिल्ली और पंजाब का सफर करते थे। इस दौरान वह चलती कार में ही लोगों को कॉल कर अपना शिकार बनाते थे। ताकि पीड़ित द्वारा शिकायत करने पर पुलिस को उनकी लोकेशन पता नहीं चल सके।

आरोपितों के खिलाफ दर्ज हैं 35 शिकायतें पुलिस ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में 35 शिकायतें दर्ज है। आरोपितों के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों के लोगों से ठगी की है। आरोपितों के गिरोह में अन्य सदस्य भी शामिल है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे है।