इंटरनेट पर खोजा विदेश में नौकरी, लाखों रुपयों का लगा चूना; जान से मारने की धमकी

यूपी के कानपुर दक्षिण में बर्रा निवासी इंश्योरेंस कर्मी को इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट सर्च कर विदेश में नौकरी खोजना महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने एक कंपनी के माध्यम से पीड़ित से 2.87 लाख रुपये अलग-अलग माध्यम से कई बार में हड़प लिए। नौकरी न लगने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ तो पुलिस से शिकायत की। सुनवाई न होने पर कोर्ट के माध्यम से गुजैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जरौली विस्तार योजना निवासी सौरभ वर्मा ने बताया कि एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हैं। वर्ष 2022 में विदेश में नौकरी के लिए वेबसाइट सर्च कर रहा था। इसी दौरान इंटरनेट पर ग्रेड्स ग्लोबल इमीग्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की वेबसाइट दिखी। कंपनी का पता नेहरू प्लेस पड़ा था। साइट से ब्रांच मैनेजर पूजा शर्मा का मोबाइल नंबर मिला। बातचीत ने पूजा ने ईमेल के माध्यम से कनाडा में नौकरी की डिटेल भेजी।

82600 रुपये अदा करने को कहा, जो कंपनी के आईसीआई सीआई के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। शैक्षणिक दस्तावेज भी दिया। पूजा ने बताया कि नौकरी का केस मनीषा नाम की महिला की जगह शाकिब खान देखेंगे। शाकिब ने कहा कि वह कनाडा की जगह यूरोप में नौकरी लगवा सकता है। इसके बाद 2.55 लाख रुपये डालने को कहा गया। कई बार में कुल 2,86,900 रुपये लिए। सभी दस्तावेज लिए।