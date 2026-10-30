यूपी के इस शहर में हर रोज 33.15 लाख रुपये की ‘डिजिटल डकैती’, अब बढ़ी रकम वापसी की उम्मीद
यूपी के एक शहर में हर रोज लगभग 33.15 लाख रुपये की डिजिटल डकैती हो रही है। हालांकि अब रकम वापसी की उम्मीद बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के बैंकों को जवाबदेह बनाने के आदेश के बाद रकम वापसी की उम्मीद बढ़ी है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पुलिस, साइबर सेल, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से चलाए गए जागरुकता अभियान के बाद भी साइबर ठगी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बैंकों की लापरवाही और जवाबदेही न होने का साइबर ठग पूरा फायदा उठाते हैं। कानपुर की बात करें तो यहां हर दिन औसतन 33.15 लाख रुपये की ‘डिजिटल डकैती’ हो रही है। इस वर्ष जनवरी से 20 अक्तूबर तक के आंकड़ों की बात करें तो 272 लोगों से 100 करोड़ 09 लाख 24 हजार 055 रुपये की ठगी हो चुकी है।
हालांकि पुलिस और साइबर सेल ने अब तक 151 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है पर चारो जोन की साइबर सेल दो करोड़ 20 लाख 40 हजार 567 रुपये ही फ्रीज करा सकी है। फ्रीज रकम का आंकड़ा महज दो फीसद है। अधिकारी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बैंकों को जवाबदेह बनाने के आदेश के बाद साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों को रकम वापसी की उम्मीद बढ़ जाएगी।
दो साल में 5459 खाते फ्रीज कराए गए
साइबर अपराधियों को ठगी की रकम खपाने के लिए खातों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में साइबर ठग म्यूल खातों को प्रयोग करते हैं। यह म्यूल खाते बेरोजगारों, छात्रों, ग्रामीणों और जरुरतमंदों को लालच देकर खुलवाए जाते हैं। खाते खुलवाने के बाद एटीएम, पासबुक, चेकबुक भी ले लेते हैं। ठगी के मामलों में अक्सर यह बात सामने आयी हैं कि ठग खातों को किराये पर भी लेते हैं। साइबर सेल के एक अधिकारी के मुताबिक प्रथम और द्वितीय स्तर के खातों को फ्रीज कराया जाता है। जनवरी 2025 से अक्तूबर 2026 तक 5459 खाते फ्रीज कराए गए हैं।
डिजिटल अरेस्ट के सात केस
वर्ष 2025 में 17 से अधिक डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए थे जबकि इस वर्ष जागरुकता के चलते जनवरी से अब तक सात केस सामने आए हैं। जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।
2026 में आंकड़े
- 272 साइबर ठगी के केस दर्ज हुए
- 151 अपराधी गिरफ्तार किए गए
- 85 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई
- 100 करोड़ 09 लाख 24 हजार 055 रुपये की साइबर ठगी हुई
- 01 करोड़ 85 लाख 59 हजार 835 रुपये फ्रीज कराए गए
2025 में आंकड़े
- 429 साइबर ठगी के केस दर्ज हुए
- 104 अपराधी गिरफ्तार किए गए
- 102 मामलों में चार्जशीट दाखिल
- 41 करोड़ 97 लाख 10 हजार 240 रुपये की साइबर ठगी हुई
- 01 करोड़ 85 लाख 59 हजार 835 रुपये फ्रीज कराए गए
ठगी के बाद बैंक ने किया किनारा
डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी मो. अहमद लारी सेफ्टी शूट और हॉर्स जीन के एक्सपोर्टर हैं। फेसबुक पर फिनसोल प्राइवेट लिमिटेड में अधिक मुनाफा दिलाने के नाम पर अनन्या कुलकर्णी ने उनसे संपर्क किया। दो माह के बीच उन्होंने कई बार में 2.66 करोड़ रुपये का निवेश कराया। बढ़ी राशि 9,74,81,459.78 रुपये निकालने का प्रयास किया तो 30 लाख रुपये और मांगे गए। इस पर अहमद ने अपने सीए के माध्यम जांच पड़ताल कराई तो ठगी की जानकारी हुई। साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज कर 30 लाख रुपये होल्ड करा दिए। अहमद ने बताया कि ठगी के बाद बैंकों से कोई वाजिब मदद नहीं मिली।
नियम बताकर बैंक ने पुलिस के पास भेजा
साइबर ठग ने शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर हरवंश मोहाल निवासी शिवा साहू से 23.16 लाख रुपये की ठगी कर ली। शिवा साहू ने बताया कि बीते 14 अगस्त को अदिति जाधव नाम की महिला ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर एक एक एप डाउनलोड करवाया। 15 सितंबर से आठ अक्टूबर 2026 के बीच 23.16 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। उन्होंने साइबर सेल में सूचना देने के बाद बैंक में शिकायत की तो बैंक अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने नियम और कई अन्य प्रावधान बताकर पुलिस के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर शिवा बोले, अब बैंक जवाबदेह होंगे तो काफी हद तक साइबर ठगी रुकेगी।
हर साइबर ठगी में बैंक देगा पैसा, जानिए पाने का नियम
बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स आर्गनाइजेशन के प्रदेश महामंत्री अंकित अवस्थी कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के मुताबिक, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में ग्राहक की जिम्मेदारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर धोखाधड़ी बैंक की गलती या लापरवाही से हुई है, तो ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं बनती।
वहीं, अगर ग्राहक ने अपनी भुगतान संबंधी जानकारी साझा कर दी, तो सूचना देने से पहले हुए नुकसान की जिम्मेदारी ग्राहक पर आ सकती है। अगर ग्राहक खुद ठग के कहने पर यूपीआई भुगतान कर देता है या रकम ट्रांसफर करता है, तो रिफंड अपने आप तय नहीं होता। ऐसे मामलों में लेन-देन की परिस्थितियों और बैंक की जांच के आधार पर निर्णय होता है। लेनदेन का मैसेज और शिकायत संख्या सुरक्षित रखें। समय पर सूचना देने से रकम रोकने और नुकसान की भरपाई की संभावना बेहतर हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें