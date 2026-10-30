यूपी के इस शहर में हर रोज 33.15 लाख रुपये की ‘डिजिटल डकैती’, अब बढ़ी रकम वापसी की उम्मीद

यूपी के एक शहर में हर रोज लगभग 33.15 लाख रुपये की डिजिटल डकैती हो रही है। हालांकि अब रकम वापसी की उम्मीद बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के बैंकों को जवाबदेह बनाने के आदेश के बाद रकम वापसी की उम्मीद बढ़ी है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पुलिस, साइबर सेल, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से चलाए गए जागरुकता अभियान के बाद भी साइबर ठगी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बैंकों की लापरवाही और जवाबदेही न होने का साइबर ठग पूरा फायदा उठाते हैं। कानपुर की बात करें तो यहां हर दिन औसतन 33.15 लाख रुपये की ‘डिजिटल डकैती’ हो रही है। इस वर्ष जनवरी से 20 अक्तूबर तक के आंकड़ों की बात करें तो 272 लोगों से 100 करोड़ 09 लाख 24 हजार 055 रुपये की ठगी हो चुकी है।

हालांकि पुलिस और साइबर सेल ने अब तक 151 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है पर चारो जोन की साइबर सेल दो करोड़ 20 लाख 40 हजार 567 रुपये ही फ्रीज करा सकी है। फ्रीज रकम का आंकड़ा महज दो फीसद है। अधिकारी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बैंकों को जवाबदेह बनाने के आदेश के बाद साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों को रकम वापसी की उम्मीद बढ़ जाएगी।

दो साल में 5459 खाते फ्रीज कराए गए साइबर अपराधियों को ठगी की रकम खपाने के लिए खातों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में साइबर ठग म्यूल खातों को प्रयोग करते हैं। यह म्यूल खाते बेरोजगारों, छात्रों, ग्रामीणों और जरुरतमंदों को लालच देकर खुलवाए जाते हैं। खाते खुलवाने के बाद एटीएम, पासबुक, चेकबुक भी ले लेते हैं। ठगी के मामलों में अक्सर यह बात सामने आयी हैं कि ठग खातों को किराये पर भी लेते हैं। साइबर सेल के एक अधिकारी के मुताबिक प्रथम और द्वितीय स्तर के खातों को फ्रीज कराया जाता है। जनवरी 2025 से अक्तूबर 2026 तक 5459 खाते फ्रीज कराए गए हैं।

डिजिटल अरेस्ट के सात केस वर्ष 2025 में 17 से अधिक डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए थे जबकि इस वर्ष जागरुकता के चलते जनवरी से अब तक सात केस सामने आए हैं। जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

2026 में आंकड़े - 272 साइबर ठगी के केस दर्ज हुए

- 151 अपराधी गिरफ्तार किए गए

- 85 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई

- 100 करोड़ 09 लाख 24 हजार 055 रुपये की साइबर ठगी हुई

- 01 करोड़ 85 लाख 59 हजार 835 रुपये फ्रीज कराए गए

2025 में आंकड़े - 429 साइबर ठगी के केस दर्ज हुए

- 104 अपराधी गिरफ्तार किए गए

- 102 मामलों में चार्जशीट दाखिल

- 41 करोड़ 97 लाख 10 हजार 240 रुपये की साइबर ठगी हुई

- 01 करोड़ 85 लाख 59 हजार 835 रुपये फ्रीज कराए गए

ठगी के बाद बैंक ने किया किनारा डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी मो. अहमद लारी सेफ्टी शूट और हॉर्स जीन के एक्सपोर्टर हैं। फेसबुक पर फिनसोल प्राइवेट लिमिटेड में अधिक मुनाफा दिलाने के नाम पर अनन्या कुलकर्णी ने उनसे संपर्क किया। दो माह के बीच उन्होंने कई बार में 2.66 करोड़ रुपये का निवेश कराया। बढ़ी राशि 9,74,81,459.78 रुपये निकालने का प्रयास किया तो 30 लाख रुपये और मांगे गए। इस पर अहमद ने अपने सीए के माध्यम जांच पड़ताल कराई तो ठगी की जानकारी हुई। साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज कर 30 लाख रुपये होल्ड करा दिए। अहमद ने बताया कि ठगी के बाद बैंकों से कोई वाजिब मदद नहीं मिली।

नियम बताकर बैंक ने पुलिस के पास भेजा साइबर ठग ने शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर हरवंश मोहाल निवासी शिवा साहू से 23.16 लाख रुपये की ठगी कर ली। शिवा साहू ने बताया कि बीते 14 अगस्त को अदिति जाधव नाम की महिला ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर एक एक एप डाउनलोड करवाया। 15 सितंबर से आठ अक्टूबर 2026 के बीच 23.16 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। उन्होंने साइबर सेल में सूचना देने के बाद बैंक में शिकायत की तो बैंक अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने नियम और कई अन्य प्रावधान बताकर पुलिस के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर शिवा बोले, अब बैंक जवाबदेह होंगे तो काफी हद तक साइबर ठगी रुकेगी।

हर साइबर ठगी में बैंक देगा पैसा, जानिए पाने का नियम बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स आर्गनाइजेशन के प्रदेश महामंत्री अंकित अवस्थी कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के मुताबिक, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में ग्राहक की जिम्मेदारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर धोखाधड़ी बैंक की गलती या लापरवाही से हुई है, तो ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं बनती।