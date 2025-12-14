यूपी में बमबाजी! हिस्ट्रीशीटर का घर भूले बदमाश, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष के घर मारे बम

संक्षेप: यूपी के कानपुर दक्षिण में बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज वन में शुक्रवार रात उस समय दहशत फैल गई, जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के घर में बमबाजी हो गई। कार से आए तीन नकाबपोश युवकों ने एक के बाद एक चार बम मारे और पथराव कर फरार हो गए।

यूपी के कानपुर दक्षिण में बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज वन में शुक्रवार रात उस समय दहशत फैल गई, जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के घर में बमबाजी हो गई। कार से आए तीन नकाबपोश युवकों ने एक के बाद एक चार बम मारे और पथराव कर फरार हो गए। शातिरों ने अपनी कार की नंबर प्लेट पर काला टेप लगा रखा था। पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि जेल में बंद एक हिस्ट्रीशीटर ने मनोज के बगल में रहने वाले दूसरे हिस्ट्रीशीटर के यहां बमबाजी करने को अपने गुर्गे भेजे थे। गुर्गे उसका घर भूल गए और गलती से मनोज के यहां बमबाजी कर दी।

जरौली फेस-वन निवासी मनोज सिंह भदौरिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात वह परिवार समेत घर में थे। रात करीब 9:50 बजे उनके घर के बाहर एक सफेद रंग की आल्टो कार आकर रुकी। कार से तीन युवक उतरे, सभी ने अपना चेहरा नकाब से छिपा रखा था। उन लोगों ने कार से उतरते ही गालीगलौज करते हुए एक के बाद एक चार बम मारे।

बमों के धमाके की आवाज से अफरातफरी मच गई। दहशतजदा लोगों ने आनन-फानन घरों के दरवाजे, खिड़कियां और लाइटें बंद कर लीं। इसके बाद तीनों युवक कार से फरार हो गए। आरोपितों के चले जाने के बाद डरे-सहमे लोग घरों से बाहर निकले। प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी-112 पर फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बर्रा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से कार की पहचान कर दो आरोपियों को पकड़ लिया है। एक बर्रा विश्वबैंक निवासी कृष्णा परमार और दूसरा बाबूपुरवा के नयापुरवा का यश यादव है।