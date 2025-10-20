Hindustan Hindi News
सस्ते घर का झांसा देकर दंपति को शराब पिला डेढ़ साल के बच्चे का अपहरण, दो गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के कानपुर में नौबस्ता में शातिर पुरुष और महिला ने दंपति को पहले जमकर शराब पिलाई फिर उनके डेढ़ माह के दुधमुंहे बच्चे को लेकर फरार हो गए। दंपति का नशा उतरा तो बच्चे को गायब देख उनके होश उड़ गए। दौड़ कर थाने पहुंचे और पुलिस से गुहार लगाई।

Mon, 20 Oct 2025 07:08 AMSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर दक्षिण
यूपी के कानपुर में नौबस्ता में शातिर पुरुष और महिला ने दंपति को पहले जमकर शराब पिलाई फिर उनके डेढ़ माह के दुधमुंहे बच्चे को लेकर फरार हो गए। दंपति का नशा उतरा तो बच्चे को गायब देख उनके होश उड़ गए। दौड़ कर थाने पहुंचे और पुलिस से गुहार लगाई। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर एक्टिव हुई पुलिस ने तीन दिन के भीतर शनिवार को बच्चा चोरों को दबोच लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।

आरोपितों की पहचान उन्नाव के सिगरौसी गांव के पिंटू धानुक और बिधनू के औंधा गांव की कुसुमा राजपूत के रूप में हुई। आरोपितों ने बताया कि उन्होंने बेचने के लिए बच्चा चोरी किया था। पकड़ा गया पिंटू शातिर अपराधी है और उस पर उन्नाव कोतवाली में हत्या के प्रयास, आर्म्स-एक्ट, गुंडा अधिनियम, लूट, चोरी और मारपीट आदि के नौ मुकदमे दर्ज हैं।

डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली इलाके के आफताब और उसकी पत्नी शाहीन मजदूरी करते हैं। ये लोग काम की तलाश में 12 अक्टूबर को घंटाघर गए थे। इनकी गोद में डेढ़ माह का दुधमुंहा बच्चा था। आरोपियों की नजर बच्चे पर पड़ी। उन्हें एक व्यक्ति ने बताया कि नवजात बच्चों की मांग अधिक है। इन्हें मोटे दामों पर बेचा जा सकता है। इसके बाद 15 अक्तूबर को आरोपी गरीब दंपति को सस्ता मकान दिलाने का झांसा देकर अपने साथ नौबस्ता ले आए। रास्ते में शराब ठेके पर सभी ने शराब पी।

पूर्व निर्धारित योजना के तहत आरोपियों ने दंपति को जानबूझकर ज्यादा शराब पिलाकर बेसुध कर दिया। इसके बाद आरोपी उनका बच्चा लेकर चंपत हो गए। होश में आए दंपती बच्चे को गायब देख बौखला गए और भागकर नौबस्ता थाने पहुंच गए। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों की मदद से आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने कबूल किया कि वह बच्चे के खरीदार की तलाश कर रहे थे। रविवार को कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेजा।

