कोडीनयुक्त सिरप सप्लाई में आरोपी की करोड़ों की संपत्तियां फ्रीज, 10 मुकदमे दर्ज

कोडीनयुक्त कफ सिरप की सप्लाई के मामले में जेल में बंद पटकापुर निवासी विनोद अग्रवाल पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। गुरुवार को कानपुर आई वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अग्रवाल ब्रदर्स के मालिक विनोद अग्रवाल की सिविल लाइंस, चकेरी, जाजमऊ में पांच संपत्तियों को फ्रीज किया है।

कोडीनयुक्त कफ सिरप की सप्लाई के मामले में जेल में बंद पटकापुर निवासी विनोद अग्रवाल पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। गुरुवार को कानपुर आई वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अग्रवाल ब्रदर्स के मालिक विनोद अग्रवाल की सिविल लाइंस, चकेरी, जाजमऊ में पांच संपत्तियों को फ्रीज किया है। इनकी अनुमानित कीमत 5.18 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक का एक खाता भी फ्रीज किया गया है। इसमें 37 लाख रुपये हैं। पुलिस के मुताबिक, ये संपत्तियां विनोद अग्रवाल ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की काली कमाई से अर्जित की हैं। संपत्ति का ब्योरा एक महीने में ट्रिब्यूनल को न देने पर कुर्की की जाएगी।

वाराणसी सारनाथ के एसीपी विदूष सक्सेना गुरुवार को पुलिस फोर्स के साथ शहर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सारनाथ में क्षेत्रीय ड्रग इंस्पेक्टर ने कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में विनोद अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में सबसे पहले ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित गोपाल विहार सोसायटी के दो प्लॉट फ्रीज किए। इसके बाद चकेरी के दहेली सुजानपुर में एक और जाजमऊ में दो संपत्तियों को फ्रीज किया गया। एसीपी ने बताया कि यह कार्रवाई 68 एफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई है। इन संपत्तियों की बिक्री, उपयोग और हस्तांतरण पर रोक रहेगी। टीम ने मुनादी कराने के साथ ही पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं।

एसीपी सारनाथ ने बताया कि पुलिस इन पांच संपत्तियों में बिरहाना रोड वाली संपत्ति कॉमर्शियल है। इसके अलावा अन्य सभी आवासीय हैं। बिरहाना रोड की संपत्ति पत्नी सविता अग्रवाल और दहेली सुजानपुर की संपत्ति बेटे शिवम अग्रवाल के नाम पर है। शेष तीन संपत्तियों विनोद अग्रवाल के नाम पर हैं।

कानपुर में विनोद पर दर्ज हैं 10 मुकदमे विनोद पर कानपुर में 10 मुकदमे दर्ज हैं। विनोद के बेटे शिवम समेत 11 लोग नामजद है। हालांकि अभी तक केवल विनोद की ही गिरफ्तारी हो सकी है। वहीं प्रयागराज के एमके हेल्थकेयर फार्मा के जरिये सारनाथ के पीडी फार्मा को विनोद ने सिरप की सप्लाई की थी। इन दो फर्म पर विनोद अग्रवाल ने 67 करोड़ का अवैध ट्रांजेक्शन किया।