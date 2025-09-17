ड्रोन-चोर की अफवाहों से सुलग रहा यूपी, लाठी-डंडे लेकर रातभर पहरेदारी कर रहे लोग

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उड़ी ड्रोन से रेकी कर चोरी या लूट करने की अफवाह ने पूरे प्रदेश को दहशत में डाल दिया है। लाठी-डंडे और हथियार लेकर लोग रतजगा कर रहे हैं। नया चेहरा देखते ही हमलावर हो जा रहे हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उड़ी ड्रोन से रेकी कर चोरी या लूट करने की अफवाह ने पूरे प्रदेश को दहशत में डाल दिया है। लाठी-डंडे और हथियार लेकर लोग रतजगा कर रहे हैं। नया चेहरा देखते ही हमलावर हो जा रहे हैं। बुंदेलखंड समेत मध्य यूपी के भी 14 जिलों में यही आलम है। अनजान व्यक्ति को देखते ही चोर-चोर कहकर टूट पड़ रहे हैं।

ताजी घटनाएं कानपुर में हुईं हैं। यहां अब तक अफवाह फैलाकर हमला करने वाले 331 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है जबकि 63 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चित्रकूट में ड्रोन और चोरों की अफवाह जुलाई के दूसरे पखवारे से दौड़ रही है। यहां छह से सात जगहों पर चोर समझकर लोगों से मारपीट की गई है। चित्रकूट के कर्वी में तो 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ की एक महिला को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था।

बुंदेलखंड के ही बांदा में भी अफवाहों का बाजार करीब दो महीने से गरम है। सप्ताह भर पहले केरल के युवकों को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट दिया था। उरई के माधोगढ़ और कोंच में भी मारपीट की घटनाएं हुईं थीं।

उन्नाव के भी ग्रामीण इलाकों में लोग रात को पहरा दे रहे हैं। कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई में भी चोर का झूठा हल्ला मचता रहा है। वहीं, जागरूक करने वाले वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। एक वीडियो में दावा किया जा रहा कि जो वीडियो चार लड़कियों समेत एक महिला और दो लड़कों की खून से लथपथ लाशें दिख रही हैं वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलीपुर तहसील क्षेत्र के मडवाला की है।

रात में रहेगा पहरा एसीपी चकेरी ने अपने क्षेत्र में 28 संदिग्ध स्थानों को चिन्हित कराया है। जहां रात में चोर-चोर का शोर या अफवाहें उड़ने लगती हैं। इन स्थानों पर 90 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है, जो रात में गश्त करेंगे। अस्थायी पिकेट बनाकर चेकिंग भी की जाएगी।

सोमवार देर रात डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता महाराजपुर के कमालपुर गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर अफवाहों से बचने की अपील की। एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय ने बताया कि गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों को बनाकर सक्रिय किया गया है। सभी गांवों के प्रधानों व अन्य लोगों का पुलिस वाट्स एप ग्रुप बना रही है। सभी संदिग्ध स्थलों के पास पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही चेकिंग भी की जाएगी।

इन जिलों की भी जानिए हालत फतेहपुर : यहां 15 ऐसे लोगों के साथ मारपीट की गई, जो मोहल्लों में नया चेहरा थे।

कन्नौज : महिला समेत पांच लोगों को पकड़कर पीटा गया, सभी बेकसूर निकले।