कानपुर में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, यहां पढ़ें बदले रूट और पार्किंग की डिटेल

कानपुर में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। डायवर्जन 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से लागू होकर 16 नवंबर को श्रद्धालुओं की भीड़ वापस जाने तक प्रभावी रहेगा। यहां पढ़ें बदले रूट और पार्किंग की डिटेल।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। छठ पूजा पर घाटों पर जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के चौतरफा रास्तों पर ट्रैफिक का डायवर्जन किया है। यह डायवर्जन 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से लागू होकर 16 नवंबर को श्रद्धालुओं की भीड़ वापस जाने तक प्रभावी रहेगा। ट्रैफिक और पार्किंग के लिए 18 प्वाइंटों पर अतिरिक्त फोर्स और बैरियर लगाए गए हैं। डीसीपी ट्रैफिक अभयनाथ त्रिपाठी डायवर्जन तिथि पर मॉनीटरिंग भी करेंगे।

यूं चलेगा ट्रैफिक - गंगा बैराज चौराहे से कोई भी मध्यम व भारी वाहन अटल घाट व कर्बला चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन गंगा बैराज से सीधे यस कोठारी,मंधना चौराहे होते गंतव्य को जाएंगे।

- कंपनीबाग चौराहे से बीमा चौराहे, जाजमऊ, वीआईपी रोड पर कोई भी मध्यम व भारी वाहन प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे वाहन अन्य मागों का प्रयोग करेंगे।

- गुरुदेव पैलेस चौराहे से कोई भी भारी व मध्यम वाहन मैनावती मार्ग से होते हुए कर्बला चौराहे की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे वाहन सीधे गुरुदेव चौराहे से गोल चौराहे होते हुए निकल सकेंगे।

- फूलबाग से आने वाले चार पहिया वाहन मेघदूत तिराहे से दाहिने मुड़कर सरसैय्या घाट की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन बड़ा चौराहा होते हुए जाएंगे।

- ग्रीनपार्क चौराहे की तरफ से आने वाले चार पहिया वाहन डीएवी तिराहे से आगे सरसैय्या घाट की ओर नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन ग्रीनपार्क चौराहे से दाहिने मुड़कर एमजी कॉलेज होते हुए या डीएवी तिराहे से दाहिने मुड़कर मधुवन तिराहा होते अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

- कल्याणपुर आवास विकास चौकी से कोई भारी व मध्यम वाहन पनकी मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन आवास विकास चौकी से बाएं मुड़कर मसवानपुर, विजय नगर चौराहे से होते गुजरेंगे।

- पनकी पड़ाव रेलवे क्रासिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन पनकी मंदिर व आवास विकास नहर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन न्यू ट्रान्सपोर्ट नगर से दाहिने मुड़कर एलएमएल चौराहे होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

- न्यू ट्रांसपोर्टनगर तिराहा भौंती बाईपास से विजय नगर चौराहे की ओर कोई भी मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन न्यू ट्रांसपोर्टनगर भौंती बाईपास से दाहिने मुड़कर गैस प्लांट, एलएमएल चौराहा से होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

यहां पार्क करेंगे वाहन - कर्बला चौराहे से कर्बला मस्जिद तक सड़क के दोनों ओर दोपहिया, चारपहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।

- बक्कल (परमट) पार्किंग में दोपहिया, चारपहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।

- सरसैय्या घाट चौराहे से चेतना चौराहे की तरफ सड़क के दोनों ओर दोपहिया,चारपहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।

- गुजैनी चौकी के पास रामलीला मैदान में दो व चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।

- मंयक चौराहे के पास अंबेडकर पार्क में दो व चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।

- अर्मापुर से विजय नगर चौराहे की तरफ सड़क के बायीं तरफ दो और चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी।